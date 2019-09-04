Минсельхоз РК не ожидает существенных колебаний стоимости хлеба

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - О ситуации на рынке зерна и стоимости хлеба рассказал на пресс-конференции в правительстве РК министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает Kazakhstan Today.

По его словам, цены на хлеб остаются стабильными, существенных колебаний по стоимости не ожидается.

В начале года я говорил о сдерживании цены на хлеб. Продовольственная корпорация продает хлебопекарным комбинатам удешевленное зерно от 100 до 150 тыс. тонн зерна. Мы продали 100 тыс. тонн зерна. С тех пор цены на хлеб стабильны", - заявил Омаров.

Министр сельского хозяйства отметил, что в связи с погодными условиями в этом году предполагается собрать урожай зерна на 1,0-1,5 млн тонн меньше. Такая ситуация не окажет влияние на внутренний рынок.

Если мы соберем 19 млн тонн зерна, то из них 9 млн остается на внутреннем рынке, 7-8 млн тонн мы будем экспортировать, еще остается 2 млн тонна зерна. К тому же, у нас есть переходящий остаток из прошедшего года. Его объем составляет 1,5 млн тонн. В целом для обеспечения внутреннего рынка мы имеем достаточный объем зерна", - подчеркнул министр.

Он добавил, что из 1 млн тонн зерна, которое закупает Продкорпорация, для производителей хлеба имеется резерв в объеме 150 тыс. тонн, для птицефабрик - 100 тыс. тонн, пишет primeminister.kz

Напомним, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Жансултан Таукенов сообщил о снижении прогноза по урожаю в регионе . "Исходя из анализа проведенных мониторингов, (такой) урожай, как в прошлые и позапрошлые годы, мы не ожидаем. ... Погодно-климатические условия аномально повлияли на урожайность и заготовки кормов", - пояснил он.

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