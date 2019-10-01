Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане прогнозируется снижение урожая зерновых на 15% в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает Kazakhstan Today.

По словам Сапарова, на сегодняшний день уборка зерновых культур завершена в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. В других регионах уборочные работы продолжаются

По оперативным данным, в целом по республике уборочная площадь зерновых культур составляет 15,4 млн гектаров. Из них убрано 12,4 млн гектаров, что составляет 81,4%. Средняя урожайность по республике составляет 11,5 центнера с гектара. На сегодняшний день намолочено 14,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2018 году было собрано 20,3 млн тонн урожая, в текущем году планируется собрать 17 млн тонн (на 15% меньше) в связи с неблагоприятными погодными условиями", - сообщил вице-министр.

Говоря о вероятности повышения цен на хлеб в связи с низкой урожайностью зерна, Сапаров отметил, что в любом случае стоимость социального хлеба не вырастет.

Согласно статистике, в 2019 году посевные площади всех сельскохозяйственных культур составили 22,2 млн гектаров, из них зерновых - 15,4 млн гектаров, в том числе пшеницы - 11,4 млн гектаров.

По информации Министерства сельского хозяйства РК для проведения уборочных работ выделено 395 тыс. тонн удешевленного ГСМ.

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