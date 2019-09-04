В целом по Казахстану убрано 4,5 млн гектаров площадей зерновых культур

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - На заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход проведения сельскохозяйственных уборочных работ.

Как сообщили в ходе заседания правительства, по состоянию на 1 сентября текущего года уборочные работы ведутся во всех регионах республики. Площадь размещения сельхозкультур в 2019 году - 22,2 млн гектаров (на 206 тыс. гектаров, или 0,9%, больше уровня 2018 года). Зерновые культуры размещены на площади 15,4 млн гектаров (в том числе пшеница - 11,4 млн гектаров), масличные - 2,9 млн гектаров, хлопчатник - 131 тыс. гектаров, сахарная свекла - 19,6 тыс. гектаров, овощебахчевые и картофель - 452,4 тыс. гектаров, кормовые культуры - 3,3 млн гектаров.

Уборка зерновых культур завершается в Жамбылской (99,6%) и Туркестанской (100%) областях. Урожайность по данным регионам составила в среднем 19 центнеров с гектара. В целом по республике убрано 4,5 млн гектаров площадей зерновых культур, что составляет 22,8%. Намолочено 5,2 млн тонн при средней урожайности 11,5 центнера с гектара.

Для своевременного проведения уборочных работ определен необходимый объем дизтоплива - 395 тыс. тонн (средняя цена для СХТП - порядка 179 тенге за литр). Средний процент выполнения - 50%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил принять все меры по качественному и своевременному сбору урожая, в первую очередь, обеспечению ГСМ сельхозпроизводителей.

Времени на уборку остается немного. Погода в основных зерносеющих регионах неустойчивая. Поэтому важно не только успеть убрать урожай, но и выполнить работу с минимальными потерями. В целом ход уборочной кампании неплохой. Со стороны правительства приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочных работ", - сказал Аскар Мамин.

Глава правительства обратил особое внимание на необходимость своевременной сдачи зерна в хлебоприемные предприятия и обеспечения надлежащих условий хранения собранного урожая.

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