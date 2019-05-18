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Уровень безработицы в апреле составил 4,8%

17.05.2019, 11:40 5212
Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Уровень безработицы в апреле 2019 года составил 4,8%, передает Kazakhstan Today.
 
"Численность безработных, по оценке, в апреле 2019 года составила 442,5тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец апреля 2019 года составила 160,7 тыс. человек, или 1,8% к рабочей силе", - сообщили в Комитете по статистике МН РК.
 
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в марте 2019 года составили 98 566 тенге, что на 15% выше, чем в марте 2018 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 9,7% (предварительные данные).
 
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в апреле 2019 года составила 170 087 тенге.
 

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