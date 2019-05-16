Среднедушевой номинальный доход казахстанца в марте 2019 года составил 98,6 тыс. тенге

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Среднедушевые номинальные доходы населения в марте 2019 года составили 98,6 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в марте 2019 года составили 98 566 тенге, что на 15% выше, чем в марте 2018 года. Реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 9,7%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В структуре номинальных денежных доходов населения в марте 2019 года доходы от наемной занятости составили 71,5%, доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности - 11,2%, доходы в виде социальных трансфертов - 16,3% и прочие денежные доходы - 1%.

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