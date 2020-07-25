В ЕНПФ разъяснили расхождения в итоговых суммах по выпискам

Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - В Едином накопительном пенсионном фонде дали разъяснения по обращениям вкладчиков касательно расхождений в итоговых суммах по выпискам, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Фонда, в последнее время участились случаи обращения вкладчиков (получателей) в ЕНПФ с просьбой выяснить причину расхождения итоговой суммы накоплений, указанной в документе, сформированном через веб-портал "Электронного правительства" (egov.kz) в рамках госуслуги "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда", и суммы пенсионных накоплений, указанной в выписке с индивидуального пенсионного счета, полученной в ЕНПФ или через веб-портал egov.kz в рамках госуслуги "Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика.

Выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика содержит сведения о пенсионных взносах и (или) пене (при наличии), перечисленных работодателями, без указания сведений о начисленном инвестиционном доходе. В свою очередь, выписка с индивидуального пенсионного счета, выдаваемая ЕНПФ, включает в себя как сведения о пенсионных взносах и (или) пене (при наличии), так и сведения о начисленном инвестиционном доходе", - пояснили в ЕНПФ.

При этом в фонде отметили, что в графе "Итого за весь период накопления" выписки по поступлению и движению денежных средств вкладчика отражается совокупная сумма всех перечисленных работодателями пенсионных взносов и (или) пени (при наличии) до даты формирования запроса.

Таким образом, получив обе выписки и сравнив их результаты, вкладчики видят разницу, которую составляет инвестиционный доход. При этом здесь отражается инвестиционный доход, начисленный за все время нахождения вкладчика в накопительной пенсионной системе, в том числе ЕНПФ.

Кроме того, если указанные выписки содержат разные периоды отчислений, то данная разница также будет увеличиваться и (или) уменьшаться за счет отчислений, поступивших за период, не вошедший в ту или иную выписку.

ЕНПФ заверяет своих вкладчиков (получателей), что все пенсионные накопления в полном объеме находятся на ваших индивидуальных пенсионных счетах, проверить которые вы можете путем просмотра выписки с ИПС", - заявили в пресс-службе.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации Минфина. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.

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