В Казахстане объем автокредитования увеличат в пять раз

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане объем кредитования покупки отечественных автомобилей увеличат в пять раз. об этом сегодня в ходе совместного заседания палат парламента сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил глава правительства, по итогам пяти месяцев текущего года автопром вырос на 46%. На сегодня отрасль становится одним из драйверов экономики. В прошлом году было выпущено порядка 30 тыс. автомобилей, в этом году планируется выпуск более 50 тыс. автомобилей, пишет primeminister.kz

Отмечается, что ведется работа по доведению уровня локализации до 50% к 2021 году. В целях повышения доступности в рамках автокредитования в прошлом году профинансировано порядка 3 тыс. автомобилей. В текущем году совместно с Национальным банком РК планируется довести объемы кредитования до 15 тыс. автомобилей. То есть объем кредитования для покупки отечественных автомобилей будет увеличен в пять раз.

Это дает соответствующий стимул для развития производства, а граждане Казахстана получат льготный финансовый инструмент для приобретения авто. Динамика здесь хорошая, мы будем ее наращивать", - сообщил Аскар Мамин.

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