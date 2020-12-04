Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - В ноябре 2020 года в Казахстане подорожали продовольственные товары - индекс цен составил 101,3%, передает Kazakhstan Today.

В частности, подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, подешевели - фрукты свежие.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в группе молочной продукции средняя цена на сыр сычужный в ноябре 2020 года сложилась на уровне 3060 тенге за килограмм (в ноябре 2019 года - 2742 тенге), творог - 1671 тенге (1592 тенге), сметану - 1171 тенге (1102 тенге), кефир - 312 тенге (293 тенге), молоко пастеризованное - 269 тенге (250 тенге).

Средняя цена на масло сливочное в ноябре 2020 года составила 2673 тенге за килограмм (в ноябре 2019 года - 2345 тенге), масло подсолнечное 533 тенге (434 тенге), яйца - 337 тенге (288 тенге), сахар-песок – 245 тенге (199 тенге).

Из овощной продукции средняя цена на морковь в ноябре 2020 года составила 111 тенге за килограмм (в ноябре 2019 года – 102 тенге), картофель – 111 тенге (97 тенге), лук репчатый - 83 тенге (86 тенге), капусту белокочанную - 86 тенге (105 тенге).





$1 = 425,5 тенге.

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