Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в ноябре составила 0,9%, с начала года - 6,5%, передает Kazakhstan Today.

За одиннадцать месяцев 2020 года цены на продовольственные товары увеличились на 9,6%, непродовольственные товары – на 5,1%, платные услуги – на 3,8%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В ноябре (к октябрю 2020 года) повышение цен отмечено на масло подсолнечное на 10,7%,овощи свежие - на 8,5%, сахар-песок - на 6,8%, яйца - на 4,6%, картофель - на 3,8%, крупы - на 2,1%, кефир - на 1,1%, муку - на 1%, молоко, масло сливочное - по 0,8%, макаронные изделия - на 0,7%. Табачные изделия подорожали на 0,6%. Снижение цен зафиксировано на окорочка куриные на 1,8%, яблоки - на 1%, пшено - на 0,5%.

Прирост цен на запасные части для личных транспортных средств составил 1,5%, посуду - 1,4%, ювелирные изделия из золота - 1,2%, моющие и чистящие средства - 1%, бытовые приборы - 0,9%, одежду и обувь, мебель и предметы домашнего обихода - по 0,7%, планшеты - 0,6%, лекарства, товары личного пользования, автомобили - по 0,5%. Дизельное топливо зимнее подешевело на 2,8%.

Кроме того, уровень цен на услуги кинотеатров увеличился на 6,2%, спортивного комплекса - на 1,3%, стоматологические услуги - на 1%,посещение бани, услуги общественного питания - по 0,9%, услуги парикмахерских и салонов красоты - на 0,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 0,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду повысились на 6,2%, отопление центральное - на 4,5%, вывоз мусора - на 1,6%, холодную воду - на 0,9%, электроэнергию - на 0,5%, канализацию - на 0,2%.

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