В Казахстане величина прожиточного минимума в октябре составила 32 176 тенге

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 21,7% и составила 32 176 тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля продовольственных товаров составила 17 697 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 14 479 тенге.

"В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,4%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14%, фруктов и овощей - 12,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,1%, сахара, чая и специй - 1,8%", - сообщает Статкомитет.

Согласно статданным, ВПМ для детей до 13 лет составила 28 103 тенге; для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет - 40 191 и 30 794 тенге, соответственно; для трудоспособного населения старше 18 лет: мужчин - 37 831 тенге, женщин - 30 015 тенге; для пенсионеров и пожилых людей - 29 832 тенге.





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