Величина прожиточного минимума в сентябре составила 31 759 тенге

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 20,1% и составила 31 759 тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля продовольственных товаров составила 17 467 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 14 292 тенге.

"В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14%, фруктов и овощей - 12,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7%, сахара, чая и специй - 1,8%", - сообщает статкомитет.

Согласно статданным, ВПМ для детей до 13 лет составила 27 779 тенге; для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет - 39 651 и 30 380 тенге, соответственно; для трудоспособного населения старше 18 лет: мужчин - 37 334 тенге, женщин - 29 622 тенге; для пенсионеров и пожилых людей - 29 431 тенге.

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