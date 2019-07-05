Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проходит Совет иностранных инвесторов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе СИИ президент РК Касым-Жомарт Токаев, на фоне ухудшения прогнозов по росту мировой экономики, Казахстан сохранил приток прямых иностранных инвестиций, объема ПИИ за 2018 год вырос на 16%.

Прогнозы по росту мировой экономики ухудшаются. В соответствии с отчетом ОЭСР, в прошлом году сумма прямых иностранных инвестиций в мире снизилась на 27% до $1,1 трлн. В этой сложной ситуации Казахстан смог поддерживать стабильный приток иностранных инвестиций. В прошлом году общий объем инвестиций оставил $24,3 млрд и рост на 16% по сравнению с 2017 годом. Все это стало возможным, благодаря нашим коллективным усилиям и продуктивной работе", - цитирует Токаева Kazpravda.kz.

Президент также отметил, что остался ряд сложностей, с которыми необходимо будет справиться. В частности, трансформация глобального рынка труда остается одним из ключевых мегатрендов и бросает вызов существующим системам образования, профобучения и социальной защиты.

Предметом нашего сегодняшнего обсуждения на Совете иностранных инвесторов является развитие человеческого капитала - один из наиболее важных вопросов в мире. Нам очень интересно услышать мнение экспертов и практиков о том, каким образом мы должны подходить к вопросам образования, обучения, а также передачи знаний и навыков в контексте Четвертой промышленной революции", - подчеркнул президент РК.

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