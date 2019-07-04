Токаев провел ряд встреч с иностранными инвесторами

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с представителями крупных зарубежных компаний, передает Kazakhstan Today.

В частности, в ходе встречи с председателем наблюдательного совета компании Polpharma Ежи Стараком глава государства был проинформирован о реализации совместных проектов по выпуску лекарств в Казахстане. Президент отметил, что компания Polpharma, обладающая почти вековым опытом работы в сфере фармацевтики, является одним из лидеров на польском рынке и вносит существенный вклад в развитие данной отрасли в нашей стране, сообщила пресс-служба Акорды.

Я хочу поблагодарить вас за вклад в деятельность Совета иностранных инвесторов, а также высказать особую признательность за предоставление гуманитарной помощи городу Арыси ", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь, Ежи Старак высказал мнение, что в Казахстане создана очень хорошая инфраструктура, для развития которой были приложены большие усилия. Он выразил уверенность в том, что эффективное и успешное сотрудничество компании с казахстанскими партнерами получит новый импульс.

На встрече с главой глобального блока правительств и государственного сектора банка Citigroup Джули Монако Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность руководству Citigroup за активное участие в выставке EXPO-2017 и работе Совета по управлению МФЦА . Президент высоко оценил вклад банка в привлечение инвестиций в Казахстан и реализацию инновационных проектов.

Мы хотим обеспечить устойчивое экономическое развитие в стране, проводим диверсификацию экономики. Это нелегкая задача, мы понимаем всю ее сложность. И в этом направлении мы хотим продолжить тесное сотрудничество с Citigroup", - сказал глава государства.

В свою очередь, Джули Монако поздравила Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента и отметила, что Казахстан является очень важным партнером Citigroup.

Также глава государства встретился с президентом ExxonMobil Production Company Нилом Даффином.

По информации пресс-службы, Токаев выразил признательность за продуктивное сотрудничество и отметил, что Казахстан тесно работает с ExxonMobil Production Company по ряду крупных углеводородных проектов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодняшняя встреча предоставляет хорошую возможность для выработки эффективных мер по расширению сотрудничества, и заострил внимание на важности согласованного решения возникающих проблем.

Нил Даффин высказал мнение, что Совет иностранных инвесторов является важной площадкой для диалога Казахстана с зарубежным бизнесом.

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