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В Казахстане созданы все условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов - Токаев

27.06.2019, 17:55 6913
В Казахстане созданы все условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов - Токаев
Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров DP World Султана Ахмеда бин Сулайема, который проинформирован президента об участии международной компании в повышении транспортно-логистического потенциала Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
Президент отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов.
 
"Мы знаем, что ваша компания задействована в осуществлении инфраструктурных проектов в казахстанских морских портах Актау и Курык. Надеюсь, данные проекты будут плодотворными и эффективными", - отметил глава государства.
 
Султан Ахмед бин Сулайем поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и рассказал о перспективных инвестиционных проектах, которые DP World планирует осуществить в ближайшее время.

 

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