В Казахстане созданы все условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов - Токаев

Президент отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов.
"Мы знаем, что ваша компания задействована в осуществлении инфраструктурных проектов в казахстанских морских портах Актау и Курык. Надеюсь, данные проекты будут плодотворными и эффективными", - отметил глава государства.
Султан Ахмед бин Сулайем поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и рассказал о перспективных инвестиционных проектах, которые DP World планирует осуществить в ближайшее время.
Напомним, в Казахстане действует горячая линия для инвесторов. Только за прошлый год в стране введено около 30 инвестпроектов с участием иностранного капитала. Ранее президент поручил МФЦА усилить работу по привлечению инвестиций, а также напомнил министрам и акимам об ответственности за создание барьеров инвесторам.
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