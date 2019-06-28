В Казахстане созданы все условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов - Токаев

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров DP World Султана Ахмеда бин Сулайема, который проинформирован президента об участии международной компании в повышении транспортно-логистического потенциала Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Президент отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов.

"Мы знаем, что ваша компания задействована в осуществлении инфраструктурных проектов в казахстанских морских портах Актау и Курык. Надеюсь, данные проекты будут плодотворными и эффективными", - отметил глава государства.

Султан Ахмед бин Сулайем поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и рассказал о перспективных инвестиционных проектах, которые DP World планирует осуществить в ближайшее время.





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