Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Polymetal Игоря Финогенова, передает Kazakhstan Today.

Глава государства был проинформирован о крупных проектах компании Polymetal, реализуемых в Казахстане и России", - сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Polymetal с размещением на бирже Международного финансового центра "Астана" и отметил результаты работы компании в нашей стране.

"Polymetal стал первым иностранным резидентом на бирже МФЦА. Хотел бы вас поздравить с этим и выразить признательность. Компания успешно завершила строительство проекта "Кызыл" на Бакырчикском месторождении в Восточно-Казахстанской области. Реализуются также проекты на золотоносном месторождении в Костанайской области", - сказал президент Казахстана.

Игорь Финогенов подчеркнул, что биржа МФЦА предоставляет широкие возможности инвесторам для реализации перспективных проектов в Казахстане.

Мы считаем размещение нашей компании на бирже МФЦА успехом, поскольку это первый шаг для налаживания финансирования проектов в Казахстане. Мы заинтересованы в инвестировании в геологоразведку, и биржа является хорошим инструментом для этого", – сказал президент компании Polymetal.

В завершение собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.





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