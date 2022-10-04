В РК инфляция в сентябре достигла почти 18%

АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в годовом исчислении инфляция в сентябре составила 17,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года повысились на продовольственные товары - на 22,2%, непродовольственные товары - на 17%, платные услуги - на 12,3%", - информирует Бюро национальной статистики.

Отмечается, что инфляция в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросла на 1,8%.

Наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги – 2,7% (в августе 2022 года - на 1,6%), непродовольственные товары подорожали на 1,9% (в августе 2022 года - на 1,8%), наименьший темп в структуре ИПЦ показали продовольственные товары - 1,2% (в августе текущего года - 1%)", - сообщили в бюро.

Отмечается, что среди платных услуг за месяц (сентябрь 2022 года) сильное подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья - на 13,1%, цены на услуги образования повысились на 7,9%.

Из непродовольственных товаров цены на мебель и предметы домашнего обихода повысились на 5%, моющие и чистящие средства - на 4,4%, товары личного пользования - на 2%, одежда и обувь - на 1,9%. Дрова подорожали на 3%, уголь каменный- на 2,9%, газ сжиженный в баллонах - на 1,5%.

Сообщается, что по продовольственным товарам цены на яйца повысились на 7,5%, масло подсолнечное - на 4,6%, рис, макаронные изделия - по 4,1%, булочные и мучные изделия - на 3,8%, крупы - на 3,2%, кондитерские изделия - на 3,1%. Снижение цен зафиксировано на свежие овощи - на 10,2%, картофель - на 8,5%, сахар-песок - на 5,2%, свежие фрукты - на 3%.