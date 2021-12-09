Валютные активы Нацфонда за ноябрь снизились на $140 млн - Нацбанк

По предварительным данным, на конец ноября валютные активы Национального фонда составили 54,9 млрд долларов, незначительно снизившись за прошедший месяц на 140 млн долларов", - отметила Молдабекова.
По ее словам, для выделения трансфертов в республиканский бюджет на валютном рынке было продано активов на сумму 617 млн долларов, что эквивалентно 263 млрд тенге. Всего размер трансферта в ноябре составил 310 млрд тенге, часть из которого была удовлетворена за счет поступлений в Национальный фонд.
Ввиду осуществления налоговых платежей организациями нефтяного сектора в ноябре наблюдался рост валютных поступлений в Нацфонд, который составили порядка 1 млрд долларов", - проинформировала представитель Нацбанка.
На фоне значительной волатильность на финансовых рынках, связанной с новым штаммом, инвестиционный доход Нацфонда в ноябре снизился и составил (-)540 млн долларов, преимущественно за счет снижения портфелей акций на 2.11%. Из-за роста доходностей ГЦБ развитых стран и глобального укрепления доллара на фоне ужесточения монетарных политик, портфель облигаций развитых стран также показал снижение, его доходность за ноябрь составила (-)0.64%.
Инвестиционный доход Национального фонда с начала года остается положительным и составляет 1,4 млрд долларов или 2,52%, заключила Молдабекова.
Как сообщалось ранее, согласно прогнозам Нацбанка, на фоне снижения гарантированных трансфертов поступления в Национальный фонд с 2022 по 2030 год составят 20 миллиардов долларов. В результате активы Нацфонда к 2030 году достигнут 100 миллиардов долларов, из которых не менее 50% - за счет инвестиционного дохода.
Напомним также, глава государства подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 - 2024 годы.