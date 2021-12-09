Валютные активы Нацфонда за ноябрь снизились на $140 млн - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Валютные активы Национального фонда РК на конец ноября снизились на 140 млн долларов, сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, на конец ноября валютные активы Национального фонда составили 54,9 млрд долларов, незначительно снизившись за прошедший месяц на 140 млн долларов", - отметила Молдабекова.

По ее словам, для выделения трансфертов в республиканский бюджет на валютном рынке было продано активов на сумму 617 млн долларов, что эквивалентно 263 млрд тенге. Всего размер трансферта в ноябре составил 310 млрд тенге, часть из которого была удовлетворена за счет поступлений в Национальный фонд.

Ввиду осуществления налоговых платежей организациями нефтяного сектора в ноябре наблюдался рост валютных поступлений в Нацфонд, который составили порядка 1 млрд долларов", - проинформировала представитель Нацбанка.

На фоне значительной волатильность на финансовых рынках, связанной с новым штаммом, инвестиционный доход Нацфонда в ноябре снизился и составил (-)540 млн долларов, преимущественно за счет снижения портфелей акций на 2.11%. Из-за роста доходностей ГЦБ развитых стран и глобального укрепления доллара на фоне ужесточения монетарных политик, портфель облигаций развитых стран также показал снижение, его доходность за ноябрь составила (-)0.64%.

Инвестиционный доход Национального фонда с начала года остается положительным и составляет 1,4 млрд долларов или 2,52%, заключила Молдабекова.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам Нацбанка, на фоне снижения гарантированных трансфертов поступления в Национальный фонд с 2022 по 2030 год составят 20 миллиардов долларов. В результате активы Нацфонда к 2030 году достигнут 100 миллиардов долларов, из которых не менее 50% - за счет инвестиционного дохода.



