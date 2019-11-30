Венгрия намерена войти в состав Евразийского банка развития

Москва. 29 ноября. Kazakhstan Today - Венгрия намерена войти в состав акционеров Евразийского банка развития, заявил на проходящей в Москве XIV ежегодной международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" заместитель премьер-министра, министр финансов Венгрии Михай Варга, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Это будет служить экономическому развитию и экономическим интересам наших стран, поэтому мы желаем более широко раскрыть двери перед открывающимися возможностями. Это касается новых инвестиций, новых форм сотрудничества между предприятиями и возможности выхода на новые рынки", - отметил Варга.

Наше участие в ЕАБР означает то, что у нас существуют общие цели. Речь идет о том, что мы хотим обеспечить устойчивое экономическое развитие Венгрии и Евразийских стран", - подчеркнул глава Минфина.

По его словам, "этой цели будет служить работа в новом формате банка, финансирование на уровне частного и государственного предпринимательства наряду с существующими в области экономики, образования и культуры проектами".

Варга выразил удовлетворение тем, что ЕАБР "видит очень серьезные возможности в Восточноевропейском регионе" и готовность предоставить со своей стороны всяческую поддержку". Он высоко оценил уровень и возможности ЕАБР, сказав, что банк соответствует самым высоким международным требованиям.

Это касается в первую очередь транспортной инфраструктуры, развития промышленного производства, что является определяющим в экономическом росте стран", - сказал он.





Михай Варга выразил уверенность, что Венгрия станет хорошим партнером ЕАБР, "поскольку экономические результаты Венгрии являются хорошей основой для расширения нашего сотрудничества".





Экономическое развитие Венгрии стабильно и значительно опережает средний рост экономики в Европе. В 2018 году рост составил 5,1% и за этот год мы сохранили этот уровень (роста) экономики", - подчеркнул глава Минфина.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства