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В Москве открылась XIV конференция "Евразийская экономическая интеграция"

29.11.2019, 13:12 10747
В Москве открылась XIV конференция "Евразийская экономическая интеграция"
Москва. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Москве открылась XIV ежегодная международная конференция "Евразийская экономическая интеграция", передает Kazakhstan Today.
 

В этом году предлагаем обсудить вызовы, возможности и новые инструменты трансформации финансовых институтов и технологий. Рост взаимовлияния торговли, налогов и инвестиций в условиях развития протекционизма, центробежных тенденций и цифрового глобализма предъявляет новые требования к правилам и архитектуре международных финансовых организаций. Масштабы задачи при этом выходят за границы ЕАЭС вплоть до дискуссии о формировании общего евразийского пространства от Лиссабона до Владивостока и Джакарты", - заявил в приветствии участникам конференции председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

 
По информации Бельянинова, "в рамках панельных секций планируется рассмотреть проблематику развития предпринимательства и промкооперации, включая инвестиционный климат в сфере малого и среднего бизнеса, продвижения экспорта национальной и совместно произведенной продукции, реализацию проектов возобновляемых источников энергии и зеленой экономики в целом, гуманитарные аспекты интеграции, развития финансовых рынков и другие актуальные проблемы согласованного развития стран Евразии и их союзов".
 

Наряду с традиционной миссией международных институтов развития по реализации совместных инвестиционных проектов и контрактов в фокусе внимания Конференции будет обсуждение перспектив формирования транснациональных цифровых платформ и платформенных решений становления общего институционального и информационного финансового пространства. Надеюсь на содержательную и результативную дискуссию", - отметил глава ЕАБР.

 
Председатель правления Евразийского банка развития напомнил, что "за прошедшие годы Конференция ЕАБР стала авторитетной площадкой обмена мнениями представителей деловых и научных кругов, органов власти и международных организаций по актуальным вопросам кооперации и координации усилий, нацеленных на содействие конкурентоспособному и стрессоустойчивому развитию государств - участников ЕАБР и евразийского пространства в целом".
 
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.
 
Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Республики Казахстан. Инициатива создания банка принадлежит президентам России и Казахстана.
 
В 2009 году Республика Армения и Республика Таджикистан, в 2010 году Республика Беларусь и в 2011 году Кыргызская Республика стали полноправными участниками банка.
 

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