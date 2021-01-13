Высокий суд Англии обязал Стати выплатить Казахстану более $3,7 млн

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Высокий Суд Англии 6 января обязал Стати (Анатола и Габриэля Стати и их компании "Аском Груп СА" и "Терра Раф Транс Трейлинг Лтд") в течение двух недель выплатить РК и Национальному банку Казахстана более $3,7 млн судебных издержек, передает Kazakhstan Today.

Данный приказ о возмещении судебных расходов связан с проигранным Стати весной 2020 года судебным разбирательством, в котором Высокий суд после четырехдневных виртуальных слушаний постановил, что Нацбанк РК не может быть привлечен к ответственности по искам Стати к РК", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана.

Ожидается, что Стати будут оспаривать этот приказ.

По информации Минюста, разбирательство в Высоком суде Англии вытекает из продолжающихся действий РК против Стати, который получил арбитражное решение мошенническим путем и пытаются привести его в исполнение во многих странах.

Стати скрывали совершенное ими мошенничество во время арбитража, но с 2015 года доказательства об этом постепенно выявлялись. Данные доказательства были независимо оценены ведущими мировыми экспертами, включая "Делойт", "Прайсуотерхаус Куперс", профессора Джорджа Берманна, профессора Кристофа Шройера и доктора Патрика Шольдстрома. Как и Верховный суд Англии, все эти эксперты пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством, в том числе при получении арбитражного решения. Стати никогда не оспаривали данные доказательства, а наоборот, препятствовали судам принимать их во внимание, при этом часто с помощью незаконных средств", - рассказали в ведомстве.

В частности, в отношении предыдущего шведского дела, эксперт шведского права и в настоящее время действующий судья Апелляционного суда Свеа д-р Шольдстром заключил, что имеющиеся доказательства показывают, что Стати добился арбитражного решения путем действий и сокрытия, которые по шведскому законодательству приравниваются к уголовному мошенничеству. В процессе аннулирования арбитражного решения они нарушили свою основополагающую обязанность говорить правду шведским судам до такой степени, что теперь арбитражное решение не должно быть приведено в исполнение, подчеркнули в Минюсте.

В прошлом году мы были очень успешны в нашем юридическом противостоянии Стати и их сообщников, пытающихся привести в полученное исполнение мошенническим путем арбитражное решение. В 2021 году мы ожидаем, что мошенничество, коррупция и международное отмывание денег, совершенные Стати, будут раскрыты еще больше, и правосудие по этому делу будет восстановлено во всех юрисдикциях", - прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

В пресс-службе напомнили, что прошлый год также был примечателен судебными разбирательствами, связанными с появлением новых игроков по делу. В июне РК начала судебный процесс против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена и связанных с ним финансовых компаний, обвинив их в сговоре со Стати для совершения их широкомасштабного мошенничества. В декабре к иску присоединился один из инвесторов Стати (Американский хедж-фонд Аутрайдер Менеджмент ЛЛС).

Банкротный управляющий ТОО "Толкыннефтегаз" подал иск в Верховный суд Гибралтара против своей материнской компании Терра Раф Транс Трейлинг Лтд и Стати, и уже получили благоприятное процессуальное решение против Стати, в котором суд пришел к выводу, что все претензии по мошенническим схемам Стати представляют собой "серьезный вопрос, подлежащий рассмотрению" по существу с "реальными перспективами успеха".

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