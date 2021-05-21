Вице-спикер Госдумы РФ назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"

МОСКВА. 20 МАЯ - Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Единый государственный экзамен "калькой с западных стандартов" и "насилием над детьми и самой идеей образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так депутат прокомментировал итоги опроса, согласно которым почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ, сообщает РИА "Новости"

ЕГЭ - неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования", - написал он в Telegram.

По мнению Толстого, Россия должна пересмотреть подходы к образованию и перестать выпускать из школ "недоучек" и потакать западным трендам.

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