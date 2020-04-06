Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - 6 апреля казахстанские школы начнут обучение в дистанционном формате, передает Kazakhstan Today.

Обучение организовывается по пяти основным направлениям, цитирует Казинформ министра образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

1. Телеуроки будут проходить согласно определенному расписанию, занятия начинаются с 9 утра. Каждый день по восемь часов телеуроки будут транслироваться в эфирах телеканалов "Балапан" на государственном языке, "Ел Арна" - на русском языке.

2. Учитывается творческий подход преподавателя к проведению уроков. Раньше занятия начинались в 08.00, после этого 10 минут перемена, а затем продолжали проводить урок. В дистанционном формате такого не будет. Директора школ не должны требовать отчета от преподавателей. Учитель с каждым ребенком индивидуально должен прорабатывать пройденный материал.

3. Телеуроки будут длиться по 10 минут. После этого преподаватель должен предоставить дополнительный материал по пройденной теме. Основываясь на учебных пособиях, необходимо подготовить домашние задания для учащихся. Если будет возможность подключиться к Интернету, то рекомендуется использовать дополнительные образовательные платформы, как "Bilimland", "Кунделік", "Дарын онлайн".

4. Обратную связь можно поддерживать через электронные журналы. Более шести тысяч школ зарегистрированы в электронном журнале "Кунделік". Есть и другие виды журналов, которые можно использовать. Если они недоступны, то можно использовать традиционные журналы в бумажном виде. Преподаватель в нем отмечает, какие задания выполнил обучающийся, и оценивает его работу.









Расписание телеуроков для 1-11 классов обучения на 6 апреля

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства