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Кызылорда. 18 сентября. Kazakhstan Today - 22 тысячам детей помогли собраться в школу в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

О начале нового учебного года в школах региона рассказала руководитель областного управления образования Майра Мелдебекова. По ее информации, в 2019-2020 учебном году в 293 школах обучаются 162 684 детей. Это на 9 тыс. детей больше по сравнению с 2018 годом. Кроме этого, на 1,5 тыс. увеличилось число первоклассников, сообщила пресс-служба акима области.

В рамках акции "Дорога в школу" оказана социальная помощь 22 тыс. детей из социально неблагополучных семей на 332 млн тенге. За счет обязательного школьного фонда 25 тыс. школьников обеспечены горячим питанием. В области не зарегистрированы дети, которые по социальным или другим причинам не посещают школы. Все дети обеспечены учебным процессом, который проводится в 1-2 смену.

В ближайшие три года ожидается рост контингента школьников. В 2020 году - 171 200 (на 8440 больше), в 2021 - 177044 (на 5 900), в 2020 - 183 500 (на 6 400).

Глава управления проинформировала, что с этого года школам №4, 12, 187, 217, 278 дан статус IT-лицея, начато расширенное обучение предметов по информатике и роботехнике.

Наблюдается высокая плотность в школах №3, 101, 261, 264, 268 и №2 "Мурагер". В начальных классах укомплектованность составляет 30-34 ученика.

Учащиеся 4, 9, 10 классов, которые перешли на обновленную учебную программу и полностью обеспечены учебниками.

Капитальный ремонт проведен в трех школах Кармакшинского и Жалагашского районов, 1 сентября там начаты уроки. Ремонтные работы дополнительных зданий ведутся согласно плану, в октябре будут полностью завершены. Обеспечена полная безопасность школьников. В Аральского районе в поселке Сексеул сдано в эксплуатацию дополнительное здание средней школы №231 на 100 мест.

Вместе с тем дополнительные здания в школах №198, 261 на 350 мест будут сданы в эксплуатацию в октябре.

В планах - открытие трех частных школ на 1450 учащихся, из них две уже начали работу, последняя откроется 1 октября", - доложила Мелдебекова.

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