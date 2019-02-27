Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане внесут изменения в учебную программу дошкольного образования. Об этом в ответ на запрос агентства сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №604 был утвержден Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения. В связи с этим будут внесены изменения в Типовые учебные планы и Типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения", - проинформировали в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что во исполнение поручения главы государства в послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" МОН разработал Дорожную карту, предусматривающую меры по повышению качества дошкольного образования. В частности, планируется внедрение единых квалификационных требований, проведение национального квалификационного тестирования и пересмотру системы оплаты труда воспитателей и других работников дошкольных организаций.

В Дорожной карте запланированы мероприятия на 2019 год по подготовке расчетов на повышение заработной платы воспитателей и других работников дошкольных организаций, в том числе педагогам, прошедшим национальное квалификационное тестирование с учетом пройденного уровня, - от 30 до 50%. Увеличение коэффициента исчисления заработной платы, согласно реестру должностей работников сферы образования, доплата воспитателям и няням, работающим в яслях, - около 30% от МРП", - уточнили в ведомстве.

Квалификация педагогов дошкольных организаций

Также в Минобразования и науки проинформировали о других мероприятиях, направленных на повышение качества дошкольного образования. В частности, раз в пять лет проводится повышение квалификации педагогов дошкольных организаций.

В 2019 году руководящие и педагогические работники детсадов пройдут обучение на курсах повышения квалификации на базе АО "Национальный центр повышения квалификации "Орлеу" - 6,7 тыс. человек; на базе АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" - 5,4 тыс. человек. Для повышения квалификации педагогов дошкольных организаций разработаны образовательные программы курсов.

Образование в частных детсадах

По информации МОН, для обеспечения государственного контроля за деятельностью дошкольных организаций действует закон РК "О разрешениях и уведомлениях". Все дошкольные организации в обязательном порядке уведомляют региональный департамент контроля в сфере образования о начале своей деятельности, а также о ее прекращении. В свою очередь, региональные департаменты проводят плановые и внеплановые проверки деятельности частных дошкольных организаций по обращениям граждан.

Дошкольные организации в своей деятельности руководствуются нормативными правовыми актами, регулирующими систему дошкольного воспитания и обучения. Ответственность за охрану здоровья и жизни детей возложена на руководителя дошкольной организации.

Частные дошкольные организации с размещенным госзаказом берут на себя обязательство по соблюдению норм и правил, определенных в Типовых правилах деятельности дошкольных организаций. Представители управлений (отделов) образования городов (районов) один раз в год проводят мониторинг деятельности дошкольных организаций по исполнению обязательств, предусмотренных договором размещения государственного образовательного заказа и оказывают консультативную помощь", - пояснили в пресс-службе.

Видеонаблюдение и безопасность

Как подчеркнули в Минобразования и науки, охрана жизни и здоровья детей является одним из показателей качества дошкольного образования.

Для создания условий безопасного пребывания детей 58% (3589 единиц) детских садов оснащены видеокамерами. В соответствии с поручением главы государства, до 2020 года все детские сады будут оснащены видеокамерами. Оснащение камерами видеонаблюдения будет осуществлено за счет средств местного бюджета", - уточнили в ведомстве.

При этом в МОН отметили, что установка камер видеонаблюдения позволяет повысить обеспечение безопасности детей, помогает решать спорные ситуации, возникающие между ребенком и воспитателем. Также видеосистемы дают возможность отслеживать воспитательно-образовательный процесс, проверять работу сотрудников и позволяют родителям наблюдать за ребенком в дошкольной организации.

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