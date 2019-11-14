Назарбаев подчеркнул важность дальнейшего развития Казахского национального университета имени аль-Фараби

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби Галимкаира Мутанова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул важность дальнейшего развития высшего учебного заведения и укреплению его международного авторитета.

"Важно поднимать авторитет университета. Стоит задача по формированию исследовательского вуза. Необходимо уделять внимание качеству образования и повышению уровня подготовки профессорско-преподавательского состава. Для улучшения условий жизни учащихся было дано поручение по строительству студенческих общежитий", - сказал Первый Президент Казахстана.

Во время беседы Нурсултан Назарбаев также был проинформирован о ходе подготовки мероприятий, посвящённых празднованию 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби.

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