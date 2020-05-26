На коллегии Управления образования Алматы обсудили вопросы профилактики коррупционных нарушений в системе образования

Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание коллегии Управления образования города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Заседание было организовано совместно с Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции города Алматы.

На заседании были обсуждены вопросы профилактики коррупционных нарушений в системе образования", - сообщили в городском управлении образования.

Стоит отметить, что 25 мая официально завершается 2019-2020 учебный год. Напомним, в связи с распространением коронавируса, учебный процесс был выстроен в дистанционном формате.

По данным упраления образования города Алматы 25 мая в 11.00 состоится онлайн поздравление министра образования и науки РК и представителей сферы образования города.

Кроме того, 25 мая будут проведены онлайн-классные часы - последние звонки для учащихся 1-10 классов.

3-4 июня в школах будут проведены торжественные линейки по вручению аттестатов выпускникам 11 классов согласно заранее составленных графиков с целью недопущения массового скопления выпускников.

При этом на особый контроль нами взяты меры по соблюдению санитатных требований и безопасности выпускников, в том числе проведение линеек на территории школы на открытом воздухе, участие выпускников на линейке в школьных формах и другие", - отметили в ведомстве.

В Управлении образования также отметили, что при организации выпускных мероприятий не допускается: привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий; пышное проведение выпускного мероприятия; организация праздничных столов; выездные экскурсии по городу с привлечением автомобилей напрокат.

Кроме того, недопустимы какие-либо сборы денежных средств на проведение школьных мероприятий. Более того, с сентября 2019 года более 200 государственных школ города перешли на подушевое финансирование, в рамках которого решаются многие задачи, в том числе и материально-техническому укреплению школ. В этой связи сборы денежных средств на нужды школ, к примеру, текущий ремонт, недопустимы! По всем этим позициям нами ведется постоянная разъяснительная работа среди родителей и учителей", - подчеркнули в управлении.

В этом учебном году обучение в школах завершают 9299 выпускников, из них претендентов на знак "Алтын белгі" - 545 человек. В этом году итоговая аттестация для учащихся 9 и 11 классов не проводится, аттестаты будут выданы на основании годовых оценок текущего учебного года, выставленных с учетом четвертных (полугодовых).

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