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МОН: консультации педагогов во внеурочное время должны быть добровольными

24.12.2020 10369
МОН: консультации педагогов во внеурочное время должны быть добровольными
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве образования и науки прокомментировали вопрос о проведении учителями консультаций для школьников во внеурочное время, передает Kazakhstan Today.
 

С учетом мнения педагогов и родителей было принято решение о возможности на усмотрение самих же педагогов проводить консультационные занятия для учеников, которые не имеют возможности учиться в традиционном формате в дежурных классах. Для консультационных занятий будут созданы группы до пяти человек", - сообщили в пресс-службе МОН. 

 
При этом в ведомстве подчеркнули, что это не обязывает каждого учителя создавать группы для консультаций и заниматься школьниками. 
 

Это рекомендации, которые были внесены, исходя из результатов мониторинга дистанционного образования. По данным вопросам школа должна принимать решение сама", - отметили в пресс-службе. 

 
Также в МОН сообщили, что директора школ не должны запрещать учителям проводить такие консультационные занятия, а также заставлять учителей проводить такие занятия.
 
Напомним, что с III четверти учащиеся 9 и 11 (12) классов школ перейдут на комбинированный формат обучения.
 

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