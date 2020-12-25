МОН: консультации педагогов во внеурочное время должны быть добровольными

С учетом мнения педагогов и родителей было принято решение о возможности на усмотрение самих же педагогов проводить консультационные занятия для учеников, которые не имеют возможности учиться в традиционном формате в дежурных классах. Для консультационных занятий будут созданы группы до пяти человек", - сообщили в пресс-службе МОН.
При этом в ведомстве подчеркнули, что это не обязывает каждого учителя создавать группы для консультаций и заниматься школьниками.
Это рекомендации, которые были внесены, исходя из результатов мониторинга дистанционного образования. По данным вопросам школа должна принимать решение сама", - отметили в пресс-службе.
Также в МОН сообщили, что директора школ не должны запрещать учителям проводить такие консультационные занятия, а также заставлять учителей проводить такие занятия.
Напомним, что с III четверти учащиеся 9 и 11 (12) классов школ перейдут на комбинированный формат обучения.
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