Выпускные классы школ в III четверти перейдут на комбинированную форму обучения

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - По решению Межведомственной комиссии, с III четверти учащиеся 9 и 11 (12) классов школ перейдут на комбинированный формат обучения, передает Kazakhstan Today.

В школах учащимся этих классов будут преподавать все фундаментальные предметы: математику, казахский, русский и иностранный языки, физику, химию, биологию, алгебру, геометрию, историю и так далее. Таким образом, в офлайн-формате будут проходить 70% предметов, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

В школах будут составлены гибкие расписания, перемены между уроками также будут в разное время для разных классов, будут увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования. Остальные 30% предметов будут проходить в дистанционном формате", - уточнили в МОН.

Отмечается, что такое решение было принято с учетом мнения родителей, общественности. Также принято во внимание, что выпускные классы в конце учебного года сдают итоговую аттестацию, комплексные экзамены для поступления в колледжи и ЕНТ для поступления в вузы.

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