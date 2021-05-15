Процедуру поступления в магистратуру и докторантуру перевели в электронный формат

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал об изменениях в процедуру проведения экзаменов для поступления в докторантуру и магистратуру , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Недавно я опубликовал пост о переходе ЕНТ на электронный формат . По реакции вижу, что есть полное понимание важности данной инициативы и ее поддержка. Это очень здорово. Хочу дополнительно рассказать о том, что такие же изменения мы вносим и в процедуру проведения экзаменов для поступления в докторантуру, в магистратуру и другие отборочные мероприятия", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в этом году экзамены для поступления в докторантуру пройдут в тех же центрах и в таких же условиях, как и ЕНТ.

Думаю, это позволит нам забыть о пресловутых "ректорских списках" и сделать так, чтобы только самые сильные и достойные поступали в докторантуру. Что касается магистратуры. В прошлом году мы в пилоте в таком же электронном формате провели прием в магистратуру. Те, кто уже сдавал эти тесты и поступили, говорят о том, что это были действительно справедливые экзамены. В этом году этот формат будет внедрен уже в "боевом" режиме. Вы, наверное, помните, что сразу же после моего назначения на пост министра был переведен с бумажного формата на электронный Национальный квалификационный тест для педагогов. Несмотря на то, что из-за этого сразу в разы сократилось количество лиц, успешно сдающих тестирование, данная система позволила минимизировать риски коррупции и списывания. Таким образом, все процессы, начиная от организации олимпиад, ЕНТ и до поступления в магистратуру и докторантуру, мы перевели в электронный формат . Тем самым мы обеспечиваем справедливость оценивания. Мы обеспечиваем прозрачность, реальную конкуренцию, а также повышаем доверие. Справедливость, прозрачность, академическая честность -это краеугольные принципы в нашей работе", - подчеркнул глава МОН.

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