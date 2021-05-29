Аймагамбетов ответил, пойдут ли ученики в школу в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов в ходе отчетной встречи с населением ответил, пойдут ли дети в школу 1 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очень актуальный вопрос, но ответ будет таким - все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации, от нас и нашего поведения. Если нам удастся вакцинировать большую часть населения и если мы будем соблюдать все санитарные требования и ограничения, я считаю, что у нас все-таки получится с сентября открыть наши организации образования, прежде всего, конечно, школы", - цитирует главу МОН издание Kazpravda .

Аймагамбетов отметил, что дети скучают по школе, друзьям и учителям. Кроме того, по его словам, скучают по школе и сами педагоги, которые хотят скорее вернуться к традиционному формату обучения.

Мы все хотим, чтобы поскорее возобновился традиционный формат обучения. Но это будет зависеть от всех нас, от всего общества. Я надеюсь, что все-таки темпы вакцинации и противоэпидемические меры, которые сегодня предпринимает государство, дают нам основание надеяться, что следующий учебный год мы начнем в традиционном формате", - добавил министр.





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