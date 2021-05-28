Система образования не выдержит еще одного года в дистанционном формате - глава МОН

Если мы хотим открыть школы к началу нового учебного года - этого не получится сделать, если большая, подавляющая часть наших коллег, прежде всего педагогов, не вакцинируется. Хоть это и добровольный процесс, тем не менее, я вас призываю проявить здесь большую активность. Мы должны подавать пример", - отметил министр образования и науки.
Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что он вакцинировался и все его коллеги - вице-министры, сотрудники департаментов - также вакцинируются
Наша система образования не выдержит еще одного года в дистанционном формате. И дети не выдержат, вы сами лучше меня все это видите. Поэтому единственный выход - это вакцинация и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Я вас призываю к этому", - сказал Аймагамбетов.
25 мая министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства РК озвучил три сценария развития ситуации с коронавирусом в Казахстане.
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