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Глава Минздрава озвучил три сценария развития ситуации с COVID-19

25.05.2021 9991
Глава Минздрава озвучил три сценария развития ситуации с COVID-19
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства РК озвучил три сценария развития ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С учетом эпидемиологической ситуации и охвата вакцинацией Министерство здравоохранения РК обновило прогноз эпидемиологической ситуации. 
 

Так при пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 60%, число зарегистрированных случаев в июне - сентябре 2021 года составит около 95 тысяч человек. По второму, реалистичному сценарию, если эффективность вакцинации составит не менее 80%, прогнозное число зарегистрированных случаев в июне - сентябре 2021 года составит около 69 тыс. человек. При оптимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 95%, число зарегистрированных случаев в июне - сентябре 2021 года составит около 61 тыс. человек", - сказал министр.

 
Он подчеркнул, что реализация того или иного сценария будет напрямую зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации
 
Он отметил, что ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире остается нестабильной. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 167 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 450 тыс. случаев. Умерло более 3,4 млн человек, показатель летальности составил - 2,1%. Согласно мировому рейтингу из 221 страны, Казахстан по показателю заболеваемости находится на 104-м месте, по показателю летальности на 111-м месте. 
 

В Казахстане на 25 мая зарегистрировано 376 572 больных с положительным результатом COVID-19 и 54 716 случая с КВИ-. Страна находится в "желтой" зоне", - сказал А. Цой. 

 
В целом за последний месяц заболеваемость снизилась на 20%. 
 

С 5 мая число выздоровевших больных за сутки превышает число заболевших за сутки, что также указывает на наметившуюся тенденцию стабилизации эпидситуации", - отметил министр. 

 
Он сообщил, что в целях определения новых мутаций на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов коронавируса, циркулирующих на территории республики. По итогам изучения образцов, выявленных в апреле текущего года, установлена циркуляция "британского штамма" в 30% образцов. Циркуляция индийского штамма на территории республики не установлена.
 

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