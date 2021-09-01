Мамин принял участие в открытии двух школ нового формата в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Премьер-министр Аскар Мамин принял участие в открытии инновационных школ BINOM и Quantum STEM School в Нур-Султане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

BINOM School - новый бренд по внедрению передовых методик в казахстанском общеобразовательном процессе. В 2021-2022 годы в столице будет открыто 6 школ данного формата. Каждое учебное заведение рассчитано на 4 тыс. учеников в две смены. Обучение организовано на основе отечественной модели и передовых международных систем Финляндии, Великобритании и Южной Кореи. Проект реализуется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП) холдингом BI Group совместно с акиматом Нур-Султана. Каждая школа BINOM площадью более 22 тыс. квадратных метров оснащена 127 кабинетами, 9 расширенными лабораториями по физике, химии, биологии, нано- и биотехнологиям, кинозалом на 100 мест, коворкинг-зонами для учителей и детей, телестудией, игровыми комнатами, смарт-классами, 3D-принтером для творческих экспериментов, кабинетами робототехники, мастерскими по резьбе металла и дерева, Speaking Club, TedxBinom, а также библиотекой, в которой собрано более 5 тыс. популярных изданий казахстанских и зарубежных писателей. При этом создана комфортная среда обучения для детей с особыми образовательными потребностями: лифты для маломобильных учеников, пандусы, подъемники, регулируемая высота столов и парт, тактильные полосы. Отбор учителей для BINOM проходил на крупнейшей интернет-платформе Jumys Smart Nation. По результатам двухэтапного конкурсного отбора в школу были приняты 300 педагогов со всей республики", - сообщается на сайте премьер-министра.

Открытая в столице первая инновационная школа частной сети Quantum STEM School рассчитана на 1020 мест. Школа основана на передовом опыте лучших учебных методик образования Сингапура и США с углубленным изучением дисциплин математики, науки и инженерии. Наряду с общеобразовательными предметами, учащиеся осваивают курсы интегрированной инженерной программы (Integrated Engineering Program), спортивного программирования, авиамоделирования и других. В ближайшие годы по всей стране планируется построить 20 Quantum STEM School.





Необходимо наращивать строительство инновационных учебных заведений по модели государственно-частного партнерства, а также развивать сеть частных школ. Реализованные совместно с бизнесом проекты создания передовых учебных заведений станут образцом для формирования новых стандартов среднего образования", - сказал Мамин.





Ранее аким Нур-Султана на традиционном августовском совещании рассказал , что в текущем году в столице будет построено 15 школ - это более 40 тыс. новых ученических мест. Это в 2 раза больше, чем в 2020, и в 4 раза больше, чем в 2019 году.

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