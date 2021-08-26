"Вирус диктует свои условия": Кульгинов о том, как пройдёт учебный год в столице

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Аким столицы Алтай Кульгинов на августовском онлайн-совещании рассказал, как пройдёт предстоящий учебный год, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Учебный год в школах Нур-Султана стартует в традиционном офлайн-формате. Для предотвращения распространения COVID-19 принят ряд мер: все учебные заведения Нур-Султана подключены к проекту "Ashyq", учителя вакцинированы, школы дооснащаются средствами защиты", - рассказал Кульгинов на традиционном августовском совещании.

Прошлый учебный год для наших педагогов и учащихся выдался нелегким. Несмотря на это, педагоги, школьники и их родители достойно прошли через дистанционный формат обучения, проявили упорство, желание обучать и получать качественные знания. Но, дистанционное обучение не заменит в полной мере офлайн-обучение. Необходимо наверстывать и получать качественные знания".

Аким столицы особо отметил важность массовой вакцинации как среди учителей и сотрудников учебных заведений, так и самих родителей.

На сегодня в столице вакцинированы 99% педагогов (это более 16 тыс.) и 97% технического персонала (почти 5 тыс.). Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье окружающих и близких людей. Только сформировав коллективный иммунитет за счёт вакцинации, город вернётся к прежнему докарантинному режиму", - рассказал глава Нур-Султана.

На совещании аким также затронул тему нехватки ученических мест в столичных школах. В настоящее время число первоклассников превышает число выпускников в 3,5 раза.

В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. Ежегодно растёт число первоклассников. В прошлом учебном году школу окончило более 7 тыс. выпускников, то уже в новом ожидается до 24 тыс. Ежегодно число первоклассников превышает число выпускников более чем в 3 раза. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ", - сказал Алтай Кульгинов.

Аким Нур-Султана подчеркнул, что в текущем году будет построено 15 школ - это более 40 тыс. новых ученических мест. Это в 2 раза больше, чем в 2020, и в 4 раза больше, чем в 2019 году. При строительстве также учитывается материально-техническое оснащение школ: IT- и STEM-кабинеты - учащиеся смогут создавать 3D-объекты, моделировать роботов, применять научно-технические знания сразу на практике; кабинеты инклюзии, педагогическо-психологической коррекции и др.

Учебные заведения строят во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях.

В столице в предстоящие 5 лет в рамках дорожной карты запланировано строительство 67 школ. Строительство учебных заведений, в том числе, ведётся за счёт привлечения частных инвестиций. Данные меры позволят решить проблему с трехсменными и переуплотненными школами, создать комфортные условия для обучения.





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