Глава Министерства науки и образования Казахстана посетил школы и вузы Алматы

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АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетил школы и вузы Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе МОН РК сообщили, что Аймагамбетов встретился с учителями, директорами школ, ректорами подведомственных МОН вузов и руководителями научно-исследовательских институтов.

Руководителям школ, колледжей и вузов, акиматам и министерству необходимо усилить работу по повышению защищенности наших детей.

Последние трагические события показывают всю актуальность и важность вопроса. Безусловно, кроме этих мер, нужно проводить воспитательную работу. Важна работа психологов и социальных педагогов, а также осведомленность детей о действиях в форс-мажорных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время встречи с директорами школ также обсуждались вопросы аттестации, ротации руководителей, организации методической работы.

В целом, беседуя с учителями и директорами школ, отметил для себя, что изменилось содержание вопросов по сравнению с теми, которые они задавали, к примеру, год назад, и это радует. Поскольку многие вопросы, которые были в повестке в прошлом году, уже нашли свое решение", - добавили в ведомстве.

Сейчас обсуждаемые темы больше касаются содержания учебных программ, взаимодействия с родителями, воспитательной работы.

Обсуждая возвращение к традиционному формату, педагоги сообщили, что в целом процент заболеваемости от общего количества учащихся намного ниже уровня заболеваемости тех, кто по заявлению обучается дистанционно. Подавляющее большинство школьников, родителей рады офлайн-обучению, поскольку это положительно сказывается на качестве образования, на эмоциональном состоянии детей и их здоровье, добавили в министерстве.

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