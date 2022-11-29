Фото: Министерство науки и высшего образования
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создан общественный совет при Министерстве науки и высшего образования, в который вошли депутаты парламента, государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, представители гражданского общества и СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
Все решения, касающиеся науки и высшего образования, мы предлагаем обсудить вместе. Работа общественного совета определена специальным законом. Компетентность тоже высокая. Надеемся, что совет будет принимать во внимание мнение общественности, гражданского общества и оказывать нам поддержку", - отметил министр Саясат Нурбек.
Председателем совета избран общественный деятель Серик Ирсалиев, имеющий большой опыт работы в сфере науки и высшего образования.
Учитывая отраслевую направленность министерства, создано 5 комиссий, избраны их председатели.
- Председателем по вопросам рассмотрения проектов нормативных правовых актов и противодействия коррупции избран научный советник некоммерческого акционерного общества "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Жасулан Шаймарданов.
- Председателем по бюджетным вопросам избрана депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.
- Председателем по вопросам науки стала председатель правления акционерного общества "Национальный холдинг QazBioPharm" Кунсулу Закария.
- Председателем по вопросам высшего образования избран представитель гражданского общества Амантай Нурмагамбетов;
- Председателем по вопросам языковой политики стала депутат мажилиса парламента РК Макпал Тажмагамбетова.
В конце собрания был утвержден президиум общественного совета, избранный на 3 года.