ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала проблемы трехсменки и дефицита учителей в казахстанских школах, а также предложила решение данных вопросов.

Демографическая ситуация и миграционные процессы привели к тому, что в некоторых регионах школы перегружены. Это естественный процесс. Однако акиматы должны мгновенно реагировать и планировать строительство школ", - заявила депутат.

Также, по словам Ирины Смирновой, необходимо рассматривать поощрение бизнеса к возможности более широкого участия в организации школьного образования.

Например, в Шымкенте частные организации образования открывают школы бесплатные для учеников, помогая снизить потребности учебных местах и организуя качественный учебный процесс. К примеру, перегрузка школ столицы страны понятна. Город растет на несколько сот жителей каждый год", - отметила она.

Вместе с тем, подчеркнула депутат, школы могут быть нагружены неравномерно.

Есть школы даже в этих регионах, не заполненные. Загружены те школы, которые дают качественное образование. Это вопрос эффективного управления образованием на уровне региона и Министерства просвещения", - сообщила Ирина Смирнова.

По словам депутата, "также здесь надо отметить ошибки при уплотнении в жилищном строительстве, где не предусмотрены учебные заведения".

Это уже близорукость акиматов и их безразличие к решению этих важных вопросов", - заявила она.

Также Ирина Смирнова прокомментировала проблему нехватки учителей в казахстанских школах.

Недавно, буквально на прошлой неделе, министр просвещения сказал, что нет вакансий в системе образования. Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.

Депутат подчеркнула, что они уже имеют педагогическое образование и владеют методикой преподавания.

Вместе с тем у некоторых есть склонности к другим областям знаний. И вопрос вакансий мог бы решиться быстро", - добавила Ирина Смирнова.

Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение, информирует "Хабар 24".

Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.

Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.

Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект, сообщает inform.kz.

По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.