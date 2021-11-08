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Казахстанские родители жалуются на снижение успеваемости детей

07.11.2021, 10:28 50923
Казахстанские родители жалуются на снижение успеваемости детей
Фото: klimkin from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Родители казахстанских школьников говорят о том, что успеваемость детей после первой четверти учебного года существенно снизилась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В сюжете "31 канала" сообщается, что в Министерстве образования по итогам успеваемости выявили рост качества образования. Родители, в свою очередь, говорят о том, что дети получают низкие оценки, особенно по точным наукам, поскольку осваивать материал дистанционно было сложно.
 
Однако в министерстве большой проблемы не видят. Наоборот, выявили рост качества образования по сравнению с первой четвертью прошлого года на 1,8%. Но есть снижение на 2,7% по сравнению с позапрошлым годом, до пандемии. Хотя в первой четверти было повторение пройденного в прошлом году материала.
 

В основном снижение качества знаний по сравнению с показателем за 2019 год дала математика в 5-6 классах, то есть трудности при переходе учащихся из начальной школы в среднее звено. И предметы алгебра, химия в 7 классе", - рассказала заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Сапура Тулекова.

 
Однако о снижении уровня успеваемости школьников говорит и возросший спрос на услуги репетиторов. Стали востребованными даже педагоги по истории и биологии. На курсах тоже заметили резкий спад знаний у учащихся, особенно у семиклассников. 
 

Зарплату подняли учителям, и для того, чтобы наши педагоги не разбежались по школам, естественно, нам тоже пришлось поднять цены на свои услуги", - пояснила руководитель образовательного центра "Полиглот" Юлия Ротман.

 
Час групповых занятий по английскому или математике стоит 2000 тенге, индивидуальные занятия - от 2500. В Министерстве образования полагают, что заполнить пробелы дети вполне могут в летних школах, а также на дополнительных занятиях для отстающих учеников.
 
 

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Решение проблемы массового падежа скота нашла ученица Международной школы Нур-Султана

05.11.2021, 15:45 123121
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Свое решение проблемы массового падежа скота предложила ученица Международной школы Нур-Султана: она вырастила водоросли хлореллы для приготовления сухой кормовой добавки в животноводстве, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу NIS. 
 

Аномальная жара в аридных зонах страны и недостаток осадков и поливной воды привели к тому, что в разных частях страны засыхают травяные растения, вследствие чего рогатый скот испытывает дефицит в питательных кормах. Скотоводы не могут прокормить свой скот из-за засухи и высоких цен на корм, что грозит сокращением поголовья в регионе и потерей доходов. Использование консервированной, порошковой хлореллы в кормовом рационе позволит снизить количество голодающих животных", - рассказывает автор изобретения. 

 
Водоросли хлореллы обладают самым обширным спектром наличия органических и неорганических веществ, таких как фолиевая кислота, кальций, фосфор, кобальт, магний, цинк, необходимых для полноценного роста живых организмов.
 
Для своей научной работы в рамках сетевого конкурса научных проектов среди учащихся NIS Дарья вырастила водоросли хлореллы в четырех отдельных пятилитровых емкостях с различными условиями для определения более эффективного метода выращивания. 
 

Нахождение самого быстрого и эффективного метода выращивание хлореллы и ее дальнейшее применение для прокорма скота Казахстана является достаточно актуальным и сообразным, так как, помимо получения калорийного и питательного корма для применения в аридных зонах, суспензия хлореллы легко доступна для приобретения в садовых магазинах страны. Любой фермер имеет возможность вырастить хлореллу по относительно низким ценам, и в дальнейшем применять ее в качестве подкормки", - делится юный новатор. 

 
Напомним, лето 2021 года выдалось тяжелым для скотоводов Мангистауской и Кызылординской областей: из-за отсутствия осадков в весенний период и из-за отсутствия кормов пострадала сфера животноводства. В некоторых районах были зафиксированы случаи массового падежа скота. В соцсетях также публиковались фотографии, как верблюдов и овец кормят размоченным картоном

После публикации в акимате Мангистауской области была создана рабочая группа и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. Позже правительство РК приняло решение продлить до конца года льготный железнодорожный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую область.
 

В Казахстане 19 диссертационных советов вузов закрыты из-за несоответствия новым требованиям

04.11.2021, 15:56 164350
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - 19 диссертационных советов вузов прекратили свою деятельность в 2021 году из-за несоблюдения установленных требований. В настоящее время на грани закрытия еще 13 диссоветов в университетах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отдельные образовательные программы докторантуры, по которым сформированы советы, не имеют аккредитации. В ряде университетов не были утверждены постоянные составы диссоветов, не соблюдается требование по наличию 50% временных членов в составе совета. В ряде диссоветов оценка научной работы официальными рецензентами, членами диссоветов носит формальный характер и не содержит подробного анализа содержания работы", - отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, в сентябре этого года Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК провел анализ работы диссертационных советов по новому формату, который был утвержден в марте этого года. В ходе проверки было выявлено, что диссоветами некоторых вузов допускаются нарушения при организации работы.
 
Напомним, что в марте этого года законодательно были установлены новые требования по функционированию диссоветов. Среди них - нормы о наличии в составе диссоветов временных членов, являющихся специалистами именно по теме защищаемой диссертации, об участии рецензентов в голосовании и ограничениях для них.
 

Также диссоветам по итогам защиты предоставлена возможность принятия решения о направлении диссертационной работы на доработку или на повторную защиту. Новшествами также являются размещение защищаемых диссертаций на сайте вуза на бессрочный период, проведение онлайн-защиты. Все эти меры направлены на обеспечение качества работы диссоветов", - отметили в пресс-службе Министерство образования и науки Республики Казахстан. 

 
 

В Алматы до конца года откроют 3 новые школы на 5100 мест

03.11.2021, 15:26 161515
В Алматы до конца года откроют 3 новые школы на 5100 мест
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе визита вице-премьер ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита ученических мест в алматинских школах, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

По прибытии Тугжанов вместе с заместителем акима Алматы Ержаном Бабакумаровым посетили новую строящуюся школу в Алатауском районе. Следует отметить, что это первая школа на 1800 мест (ранее максимальная мощность объектов не превышала 1200 ученических мест). Строительство ведется в микрорайоне Саялы, где с учетом внутренней миграции и возведения ряда жилых комплексов, увеличивается нагрузка на имеющиеся школы. На сегодня строительные работы ведутся в плановом режиме, сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца текущего года. Для организации эффективного образовательного процесса предусмотрены комфортабельные кабинетный фонд, спортивные помещения, актовый зал и т.д. Все учебные аудитории будут оснащены современным оборудованием". 

 
Всего в Алматы ведется строительство 8 школ на 12 600 мест, 3 из которых - в микрорайонах Саялы, Томирис и Калкаман-2 - будут сданы в декабре текущего года. Остальные 5 школ планируется завершить в 2022 году. Кроме того, завершается строительство 17 дополнительных корпусов к имеющимся учреждениям среднего образования и 13 частных школ. Таким образом, всего до конца текущего года в мегаполисе будет введено 16 тыс. ученических мест, что сократит имеющийся дефицит на 47%. 
 
Тугжанов поручил продолжить практику строительства масштабных школ на 1800 и более мест в случае высоких показателей прироста населения. В ходе рабочей поездки вице-премьера также запланированы ряд рабочих совещаний по санитарно-эпидемиологической ситуации, развитию креативных индустрий и проекту "Улттык рухани жангыру".
 
Напомним, в начале учебного года президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. 
 

Дефицит составляет 225 тысяч. Если не принять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест", - заявил глава государства. 

 

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