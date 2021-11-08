Казахстанские родители жалуются на снижение успеваемости детей

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - 19 диссертационных советов вузов прекратили свою деятельность в 2021 году из-за несоблюдения установленных требований. В настоящее время на грани закрытия еще 13 диссоветов в университетах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отдельные образовательные программы докторантуры, по которым сформированы советы, не имеют аккредитации. В ряде университетов не были утверждены постоянные составы диссоветов, не соблюдается требование по наличию 50% временных членов в составе совета. В ряде диссоветов оценка научной работы официальными рецензентами, членами диссоветов носит формальный характер и не содержит подробного анализа содержания работы", - отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, в сентябре этого года Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК провел анализ работы диссертационных советов по новому формату, который был утвержден в марте этого года. В ходе проверки было выявлено, что диссоветами некоторых вузов допускаются нарушения при организации работы.

Напомним, что в марте этого года законодательно были установлены новые требования по функционированию диссоветов. Среди них - нормы о наличии в составе диссоветов временных членов, являющихся специалистами именно по теме защищаемой диссертации, об участии рецензентов в голосовании и ограничениях для них.

Также диссоветам по итогам защиты предоставлена возможность принятия решения о направлении диссертационной работы на доработку или на повторную защиту. Новшествами также являются размещение защищаемых диссертаций на сайте вуза на бессрочный период, проведение онлайн-защиты. Все эти меры направлены на обеспечение качества работы диссоветов", - отметили в пресс-службе Министерство образования и науки Республики Казахстан.