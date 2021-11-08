Казахстанские родители жалуются на снижение успеваемости детей

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В сюжете "31 канала" сообщается, что в Министерстве образования по итогам успеваемости выявили рост качества образования. Родители, в свою очередь, говорят о том, что дети получают низкие оценки, особенно по точным наукам, поскольку осваивать материал дистанционно было сложно.
Однако в министерстве большой проблемы не видят. Наоборот, выявили рост качества образования по сравнению с первой четвертью прошлого года на 1,8%. Но есть снижение на 2,7% по сравнению с позапрошлым годом, до пандемии. Хотя в первой четверти было повторение пройденного в прошлом году материала.
В основном снижение качества знаний по сравнению с показателем за 2019 год дала математика в 5-6 классах, то есть трудности при переходе учащихся из начальной школы в среднее звено. И предметы алгебра, химия в 7 классе", - рассказала заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Сапура Тулекова.
Однако о снижении уровня успеваемости школьников говорит и возросший спрос на услуги репетиторов. Стали востребованными даже педагоги по истории и биологии. На курсах тоже заметили резкий спад знаний у учащихся, особенно у семиклассников.
Зарплату подняли учителям, и для того, чтобы наши педагоги не разбежались по школам, естественно, нам тоже пришлось поднять цены на свои услуги", - пояснила руководитель образовательного центра "Полиглот" Юлия Ротман.
Час групповых занятий по английскому или математике стоит 2000 тенге, индивидуальные занятия - от 2500. В Министерстве образования полагают, что заполнить пробелы дети вполне могут в летних школах, а также на дополнительных занятиях для отстающих учеников.
Ранее сообщалось, что новая четверть пройдет в Казахстане в стандартном формате. Напомним, что казахстанские школьники учились дистанционно дольше, чем дети в Европе и ЕАЭС.