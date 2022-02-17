Казахстанские школьники смогут принять участие в международном конкурсе

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Томский сельскохозяйственный институт с 8 февраля по 18 марта 2022 года проводит международный конкурс эссе "АгроПрофессии глазами школьников" среди учащихся 8-11 классов школ, лицеев и гимназий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Цель конкурса - популяризация сельскохозяйственных направлений деятельности с дальнейшей ориентацией на получение специальностей агропромышленного комплекса и повышение престижа профессий "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог", - сообщают организаторы.
Задачи конкурса:
- мотивировать школьников к выбору биологии, химии, физики в качестве профильных предметов ЕГЭ;
- активизировать творческую активность и информационно-коммуникативную деятельность школьников;
- содействовать распространению информации о профессиях "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог";
- повысить уровень осведомленности учащихся об использовании знаний в области агропромышленного комплекса путем подготовки эссе по номинациям "Ветеринария", "Агрономия", "Агроинженерия", "Зоотехния", "Технология" (далее - Номинации Конкурса);
- способствовать формированию осознанного выбора учащимися профессии.
Порядок и сроки проведения:
Конкурс проводится в три этапа:
I этап - с 8 февраля по 1 марта 2022 года включительно участники должны предоставить конкурсные работы;
II этап (полуфинал) - 11 марта будут объявлены лауреаты конкурса и участники финала по каждой номинации;
III этап (финал) - 18 марта 2022 года состоится выступление финалистов и определение победителей конкурса по итогам онлайн-конференции.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года подать конкурсные материалы в соответствии с положением о порядке проведения конкурса, заполненную анкету участника и согласие на обработку персональных данных на электронную почту [email protected] с указанием темы письма "АгроПрофессии глазами школьников".
Результаты конкурса будут размещены на информационных порталах организаторов.
Организаторы:
- Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный аграрный университет" (далее - ТСХИ);
- Департамент науки и высшего образования Томской области;
- Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
- Департамент ветеринарии Томской области.
Для уточнения информации обращаться:
Колмакова Евгения Борисовна (3822) 51-69-08, e-mail: [email protected]
Косицына Анастасия Николаевна (3822) 511340, e-mail: [email protected]
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