Министерство образования и науки подало в суд на университет "Астана"

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки Казахстана подало исковое заявление в суд на университет "Астана", который препятствовал проверке ведомства и не предоставил документы в соответствии с предметом контроля, передает Kazakhstan Today.

По факту воспрепятствования должностным лицам при осуществлении государственного контроля был составлен протокол об административных нарушениях по статье КоАП РК. В настоящее время, согласно требованиям КоАП, материалы административного дела направлены для рассмотрения в суд", - сообщает пресс-служба министерства.

12 февраля университет был уведомлен о проведении профилактического контроля. На следующий день соответствующий акт был зарегистрирован в комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. После ознакомления с актом 17 февраля университет был обязан обеспечить Комиссии беспрепятственный доступ в помещения и представлять необходимые документы либо их копии в соответствии с предметом контроля. Однако университет не предоставил комиссии соответствующие документы, в связи с чем в МОН было принято решение подать в суд исковое заявление на данное учебное заведение", - объяснили в пресс-службе.

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