28.08.2024, 11:35 7016
Министерство высшего образования дополнительно присудило образовательные гранты
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования дополнительно присудило образовательные гранты.
Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ. Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в вуз", - сообщили в ведомстве.
Со списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что будет выделено 12 тысяч грантов в регионы, пострадавшие от паводков.
Между тем абитуриентка Медина Майсар записала обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором потребовала отставки министра науки и высшего образования. Она заявила, что набрала высокий балл, но не получила грант из-за введения квоты для пострадавших от паводков.
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24.08.2024, 13:49 37641
Казахстан и Китай совместно будут готовить специалистов для сельского хозяйства
Фото: enu.kz
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский национальный университет и Циндаоский аграрный университет подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ЕНУ.
Китай является одним из главных стратегических партнеров Казахстана с момента формирования нашего государства. Президент РК в рамках проекта "Один пояс-один путь" придает особое внимание сотрудничеству наших государств. Учитывая это, наша сегодняшняя встреча играет особую роль для развития сотрудничества в области науки и образования Казахстана и Китая. ЕНУ близко сотрудничает с более чем 20 вузами Китая. В рамках меморандума мы намерены развивать академический обмен и сотрудничество в области преподавания, научных исследований и подготовки кадров для продвижения и распространения знаний, особенно в области интеллектуального сельского хозяйства", - заявил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.
В свою очередь проректор Циндаоского аграрного университета Чжан Юмэй отметила, что сотрудничество в рамках меморандума также касается научно-исследовательских проектов.
Мы готовы провести совместные исследования. Это также касается подготовки студентов и талантов. Мы намерены обмениваться нашими студентами и преподавателями. Уверена, совместными усилиями наши университеты в будущем смогут достигнуть высоких целей", - сообщила она.
В этот же день состоялось подписание меморандума Министерством высшего образования Казахстана с управлением образования провинции Шаньдун, КазАТИУ имени Сейфуллина с Циндаоским аграрным университетом.
Ранее Казахстан и Китай запустили новую международную образовательную программу.
24.08.2024, 09:30 43616
В Миннауки озвучили имена обладателей грантов в магистратуру
Фото: Deposiphotos
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан озвучили имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру.
Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление.
Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
23.08.2024, 15:09 49851
В акимате Алматы уточнили информацию о школьных линейках ко Дню знаний
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы все-таки пройдут 1 сентября, сообщили в акимате мегаполиса.
В Алматы торжественные мероприятия ко Дню знаний пройдут 1 сентября во всех школах города.
День знаний" проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1-х классов на тему "Мектебім - мейірім мекені". 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11-х классов на тему "Моя Родина - Казахстан!", "Менің Отаным - Қазақстан", далее уроки по расписанию", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее заместитель акима Алматы Асем Нусупова на брифинге заявила, что дети пойдут в школу 2 сентября, а 1 сентября - в воскресенье, детям дадут отдохнуть.
По информации акимата в 21 августа в 1-й класс уже принято 27 490 детей, а прием продлится до 31 августа.
Хотя количество первоклассников снизилось по сравнению с прошлым годом на 4 тысячи, в целом в школах обучатся 308 519 детей.
На питание для школьников выделено 16,5 млрд тенге, что охватит более 133 тысяч учеников. Стоимость питания в среднем составляет 840 тенге, что является самой высокой по стране", - сообщила замакима города.
В Алматы на сегодняшний день работают 337 школ, из них 215 государственных.
23.08.2024, 13:18 51316
Школьные линейки в Алматы пройдут 2 сентября
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы перенесли с 1 на 2 сентября, сообщила на брифинге в РСК заместитель акима Алматы Асем Нусупова.
1 сентября у нас выпал, действительно, на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", - заявила Нусупова.
Замглавы городского управления образования Айдын Сайлаубай подтвердил, что линейка не будет долгой.
2 сентября утром будет 10-15-минутная линейка. Первоклассников потом по традиции проводят в класс", - сообщил он.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что переноса школьной линейки в связи с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье, не будет.
Напомним, в комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК сегодня опровергли распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.
23.08.2024, 11:38 52481
Профобразование названо самым уязвимым звеном в образовательной системе РК
Одна из главных проблем - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Среднее техническое и профессиональное образование (ТиПО) названо самым уязвимым звеном казахстанской системы образования, пишет Finprom.
Об этом было сказано на прошедшем 21 августа текущего года республиканском саммите педагогов РК.
В этом секторе образования, насчитывающем около 548 тыс. студентов, накопилось много проблем, которые не решались годами. Одна из главных - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже", - говорится в статье.
В концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023-2029 годы говорится, что доля трудоустроенных выпускников ТиПО составила 67%. Однако цифры расходятся с данными Бюро национальной статистики РК, согласно которым доля трудоустроенных выпускников колледжей в 2022-2023 учебному году составляла 59,8%, а годом позже - 60,8%.
При сравнении с данными пятилетней давности выяснилось, что показатели нисколько не выросли, и даже снизились. Например, в 2018-2019 годах показатель составлял 61,4%. Часть выпускников (10%-15%) после колледжа поступили в другие учебные заведения, а куда пошли оставшиеся 25-30%, из отчетов не ясно, пишет сайт. В данных БНС также нет выборки по доле трудоустроенных именно по той профессии, на которую учились студенты колледжей.
В национальном докладе "Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана" эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) делают вывод: доля работающих не по профессии среди выпускников организаций ТиПО составляет 29%. Это значительно больше, чем среди выпускников вузов (17%)", - говорится в информации.
В ней также перечислены риск-факторы системы ТиПО, которые напрямую влияют на неудовлетворительные показатели трудоустройства.
В их числе:
- общий низкий уровень функциональной грамотности студентов колледжей;
- устаревшие учебные программы организаций ТиПО;
- устаревшая материально-техническая база (в 38% ТиПО);
- слабая связь колледжей с реальным сектором экономики, бизнесом и сферой услуг;
- низкий уровень финансирования практики студентов;
- дефицит преподавателей, мастеров обучения.
Работодатели оценивают уровень качества ТиПО в Казахстане на 3,7 балла из 7, что может косвенно свидетельствовать о неудовлетворенности рынка качеством подготовки кадров", - говорится в Национальном плане развития РК до 2029 года.
По данным аналитиков, на казахстанском рынке труда прослеживается тенденция несоответствия спроса и предложения.
Все больше выпускников школ идут учиться в вузы, чтобы получить высшее образование. Оно считается более престижным, а работа по профессии с дипломом - более высокооплачиваемой. Однако на рынке труда больше всего не хватает именно "синих воротничков" - людей рабочих профессий, выпускников колледжей", - пишет сайт.
Однако средняя зарплата работников со средним образованием и впрямь невысока, и на 42% меньше, чем у такого же работника, окончившего вуз.
И такая большая разница отчетливо просматривается во всех отраслях экономики, от торговли до почтовой и курьерской деятельности. Самый большой разрыв ожидаемо наблюдается в таких сферах, как научная и экспертная деятельность (55,9%), административное и вспомогательное обслуживание (63%), образование (60,7%)", - подчеркивают авторы материала.
В связи с этим систему профессионального образования намерены перестроить.
Основы этих изменений на августовском саммите презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Глава ведомства сообщила, что уже завершена инвентаризация всех организаций ТиПО и сейчас их распределяют по профилям. Следующим этапом станет разработка системы преемственности колледжей и вузов. Чиновники намерены вернуть советскую систему, которая позволяла студенту после окончания техникума продолжить образование в университете сразу на третьем курсе", - пишет сайт.
Далее в организациях ТиПО намерены ввести международные отраслевые стандарты и сертификацию знаний выпускников. Это будет выглядеть как дополнительный экзамен, который завершившие обучение студенты должны сдать вне стен своего колледжа, в специальном сертификационном центре. Такая внешняя оценка знаний учащихся, вкупе с долей трудоустроенных выпускников, станет главным индикатором KPI для колледжей. На базе лучших, или опорных, организаций ТиПО намерены открыть центры опережающей подготовки педагогических кадров. То есть новому в профессии сначала будут обучать преподавателей колледжей, а уже потом они будут передавать эти знания студентам. Если у какого-либо колледжа будет низкий KPI, его объединят с более сильным учебным заведением.
Если план по трансформации системы ТиПО удастся воплотить в жизнь, доля трудоустроенных выпускников к 2029 году должна увеличиться до 80%. Именно такой уровень трудоустройства имеют вчерашние студенты организаций среднего профессионального образования в странах ОЭСР", - резюмируют авторы статьи.
20.08.2024, 14:58 66876
Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь родители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz, сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям. Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - поделились в пресс-службе компании.
Для получения услуги пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
- выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что в Алматы остро стоит проблема переполненности школ.
19.08.2024, 13:19 74351
Миннауки обратилось к не получившим грант абитуриентам
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан обратилось к не получившим грант абитуриентам.
Уважаемые абитуриенты! Работает специальный call-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что через call-центр можно получить информацию о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях.
Контакты call-центра:
- 8(7172) 69-50-69;
- 8(7172) 69-52-92;
- 8(7172) 69-50-71.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
Общее количество грантов на 2024-2025 учебный год - более 94 тысяч. Из них 78 тысяч грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тысяч грантов - для магистрантов и 3 тысячи грантов - для будущих докторантов.
99 процентов грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта.
Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5000 целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
Между тем, абитуриентка Медина Майсар, которая, по ее словам, не получила грант из-за введения квоты для пострадавших от паводков, записала обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором потребовала отставки министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.
@doska_pavlodar
Уважаемый, президент Касым-Жомарт Кемелевич! Я обращаюсь к вам как в гаранту Конституции, гаранту прав и свобод человека и гражданина. Прошу вас защитить мои конституционные права и права тысяч других абитуриентов, которые были серьезно нарушены из-за незаконных действий со стороны Министерства науки и высшего образования. Также прошу отправить в отставку министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отказывается признавать ошибку своего ведомства и исправлять ситуацию. Я Медина Майсар. В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность «Право». Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я. Я считаю, что это было незаконным, потому что 1. Министерство НЕ имеет полномочий устанавливать новые квоты для обучения в организациях высшего образования. Это полномочие закреплено только за Парламентом Республики Казахстан. 2. Нет такого нормативного правового акта, который бы на законных основаниях закрепил квоту ЧС. Квота ЧС существует только на словах Министра Науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сам ее придумал и озвучил, и только на этом незаконном основании его Министерство распределило тысячи государственных образовательных грантов, отобрав их у абитуриентов, которые заслужили их в честном конкурсе. Считаю, что Министерство науки нарушило мои конституционные права и другие нормы Конституции нашей страны: 1. Во-первых, нарушено мое право по ч.2 статье 30 Конституции РК, согласно которой Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении.» Благодаря моему многолетнему труду и дисциплине я заслуженно набрала мои баллы по ЕНТ и имею право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование. Но из-за незаконных действий МНиВО мой грант был отдан другому абитуриенту с меньшими баллами на основании несуществующей в законе квоты ЧС.♬ оригинальный звук - Доска Павлодар
В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность "Право". Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я", - заявила девушка на своей странице в Сети.
15.08.2024, 13:09 87566
Преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве образования РК рассказали, как повысится зарплата преподавателей вузов и научных работников.
Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов повышена со 160,7 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах - с 228,8 тыс. тенге до 400 тыс.
Должностные оклады работников научных организаций с 1 января 2023 года увеличены на 18%, с января 2024 года - на 18%, а с января 2025 года повысятся еще на 17%. Им также увеличат размер доплат за наличие ученых званий и степеней.
К примеру, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге). За звание доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) - 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора - 50 МРП (184 600 тенге).
Такие же доплаты предусмотрены для научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на основном месте работы.
Кроме того, молодые ученые в возрасте до 40 лет могут претендовать на стипендии из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.
Ранее сообщалось, что казахстанским студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%, студентам бакалавриата - на 20%, студентам колледжей - на 50%.
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Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?