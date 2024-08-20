Миннауки обратилось к не получившим грант абитуриентам
Уважаемые абитуриенты! Работает специальный call-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год", - проинформировали в ведомстве.
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Уважаемый, президент Касым-Жомарт Кемелевич! Я обращаюсь к вам как в гаранту Конституции, гаранту прав и свобод человека и гражданина. Прошу вас защитить мои конституционные права и права тысяч других абитуриентов, которые были серьезно нарушены из-за незаконных действий со стороны Министерства науки и высшего образования. Также прошу отправить в отставку министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отказывается признавать ошибку своего ведомства и исправлять ситуацию. Я Медина Майсар. В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность «Право». Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я. Я считаю, что это было незаконным, потому что 1. Министерство НЕ имеет полномочий устанавливать новые квоты для обучения в организациях высшего образования. Это полномочие закреплено только за Парламентом Республики Казахстан. 2. Нет такого нормативного правового акта, который бы на законных основаниях закрепил квоту ЧС. Квота ЧС существует только на словах Министра Науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сам ее придумал и озвучил, и только на этом незаконном основании его Министерство распределило тысячи государственных образовательных грантов, отобрав их у абитуриентов, которые заслужили их в честном конкурсе. Считаю, что Министерство науки нарушило мои конституционные права и другие нормы Конституции нашей страны: 1. Во-первых, нарушено мое право по ч.2 статье 30 Конституции РК, согласно которой Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении.» Благодаря моему многолетнему труду и дисциплине я заслуженно набрала мои баллы по ЕНТ и имею право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование. Но из-за незаконных действий МНиВО мой грант был отдан другому абитуриенту с меньшими баллами на основании несуществующей в законе квоты ЧС.♬ оригинальный звук - Доска Павлодар
В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность "Право". Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я", - заявила девушка на своей странице в Сети.