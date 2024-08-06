В МНВО рассказали подробности распределения образовательных грантов

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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. Журналисты уточнили у министра просвещения Гани Бейсембаева, будет ли в связи с этим перенос линейки на другой день.





Первое сентября - традиционно знаковый день, поэтому празднование Дня знаний и начало сбора всех детей, как всегда, и в другие годы не отменялось, поэтому и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - ответил Гани Бейсембаев.





На заседании правительства министр сообщил, что до 20 августа запланирован ввод первых 20 школ в рамках реализации нацпроекта "Комфортная школа". В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 302 школы на 536 тыс. новых ученических мест. Данные меры позволят решить проблемы 92 трехсменных школ и 249 школ с дефицитом ученических мест.





Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить полную готовность школ к учебному году. 1 сентября двери учебных заведений страны откроются для 4,5 млн школьников.





Необходимо обеспечить полную готовность образовательной инфраструктуры и учебного процесса. К 1 сентября планируется открыть 61 новую школу. При этом надо учитывать, что после ввода школ еще предстоит много работы для их подготовки к приему детей. Нужно выполнять все условия безопасности: санитарно-эпидемиологические, противопожарные требования к зданиям, учебным помещениям, столовым. Также предстоит обеспечить подключение высокоскоростного интернета, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы", - отметил глава правительства, подчеркнув, что все это относится не только к строящимся комфортным школам, но и ко всем объектам образования без исключений.





В то же время акцентировано внимание на затягивании сроков подготовки отдельных учебных заведений в регионах. 7 рисковых строительных объектов находятся в Актюбинской области. Премьер-министр отметил, что нужно сконцентрировать все усилия и обеспечить ввод строящихся объектов и завершение капремонта в установленные сроки.





Также к началу учебного года для казахстанских школ должны быть приобретены около 1 тыс. предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники.