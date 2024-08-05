04.08.2024, 16:12 6111
Как абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты
Рассказать друзьям
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
Вчера, видя слезы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, и, конечно, есть и те, кто спокойно воспринял результаты. Хочу сказать: не теряйте надежды! Возможности получить грант еще есть!" - заявил глава ведомства в своем телеграм-канале.
Также министр науки и высшего образования перечислил возможности для абитуриентов, которые не получили гранты:
- до 3 тысяч абитуриентов могут отказаться от гранта по разным причинам, и они будут перераспределены следующим абитуриентам с высокими баллами;
- гранты местных исполнительных органов, то есть акиматов;
- гранты ассоциации KazEnergy;
- 500 грантов от Турецкой Республики для обучения в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави;
- гранты от работодателей;
- международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане предлагает 800 целевых грантов;
- фонд "Қазақстан халқына" выделяет 850 грантов;
- гранты ректоров, например университет Туран-Астана предоставляет гранты обладателям знака "Алтын белгі";
- возможность получения свободных грантов по итогам сессии.
Напомним, вчера стали известны имена обладателей образовательных грантов.
новости по теме
03.08.2024, 11:46 18261
Стали известны имена обладателей образовательных грантов
Рассказать друзьям
Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
По данным министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" - 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек)", - проинформировали в Миннауки.
Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. По поручению главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.
Напомним, наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также для поступающих по программе "Серпін" выделено 3903 гранта. В списке грантов есть и 5000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.
29.07.2024, 18:00 42881
Новый вид аттестата об образовании появится в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана разработало проект приказа о внесении изменений в виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца.
Согласно данным сравнительной таблицы, документы об образовании гособразца, свидетельствующие о прохождении итоговой аттестации и подтверждающие усвоение обучающимися государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования, планируют пополнить аттестатом об образовании, который ранее называли аттестатом об основном среднем образовании.
Аттестат предназначен для обучающихся с особыми образовательными потребностями в специальных школах, специальных классах и в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования. Обучающийся с особыми образовательными потребностями получает аттестат об образовании. В связи с этим исключаем слова "основном среднем", - сообщается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане.
23.07.2024, 12:04 70501
В Миннауки предупредили об ответственности за подделку сертификатов ЕНТ
C начала приема документов зарегистрировано уже более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии
Рассказать друзьям
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства науки Саясат Нурбек обратился к абитуриентам с просьбой не подделывать сертификаты ЕНТ.
К сожалению, в этом году зафиксированы случаи предоставления поддельных сертификатов ЕНТ. В настоящее время идет прием документов на конкурс грантов, и уже зарегистрировано более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии", - написал Нурбек в Telegram.
Он подчеркнул, что подделка сертификата ЕНТ невозможна.
Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград. - Прим. агентства)", - заявил Нурбек.
Он отметил, что в фальшивых сертификатах не читается QR-код, а все цифры написаны разным шрифтом и в разном размере.
Все случаи попыток подделать сертификаты будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - предупредил министр.
Он напомнил, что сертификаты ЕНТ доступны в личном кабинете абитуриента на сайте app.testcenter.kz, а также на сайте certificate.testcenter.kz и на портале электронного правительства eGov.
19.07.2024, 12:32 83346
На подготовку специалистов по ИИ будут ежегодно выделять 100 стипендий
Рассказать друзьям
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек представил президенту ряд инициатив и проектов, направленных на развитие системы высшего образования и науки, сообщает Акорда.
По словам Нурбека, на сегодня в Казахстане открыты 25 филиалов иностранных вузов.
Это дает возможность Казахстану позиционироваться как образовательный и научный хаб региона. С зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения", - сообщил министр.
Также начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов: единая добровольная накопительная система "Келешек", "Нацфонд - детям", льготные образовательные кредиты и дифференцированные гранты. Эти меры направлены на обеспечение доступа к высшему образованию для всех слоев населения.
Министр отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта.
На сегодняшний день в 8 вузах по 15 образовательным программам ведется обучение более 2000 студентов по искусственному интеллекту. В целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei. В рамках программы "Болашак" планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта", - доложил Нурбек.
В заключение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежитий.
Напомним, в Казахстане приняли концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы, а также определили функции и задачи нового Комитета ИИ.
17.07.2024, 14:17 92306
Сроки каникул и учебного года определило Минпросвещения
Рассказать друзьям
Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения РК определило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года в организациях среднего образования.
Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов РК.
Согласно приказу, учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.
Также в документе расписана продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года:
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
В 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
Также утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
для обучающихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 9 июня 2025 года;
для обучающихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 13 июня 2025 года.
Ученики 9-х (10-х) классов будут сдавать экзамены в следующие сроки:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Ученики 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 3 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 6 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 13 июня 2025 года.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официально опубликования.
13.07.2024, 09:30 108106
Прием заявок на участие в конкурсе грантов на обучение в вузах стартовал в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 по 24 июля пройдет прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, сообщает Министерство науки и высшего образования РК.
Заявление для участия в конкурсе можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал электронного правительства.
По данным Миннауки, всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством, - 3903 гранта.
Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области - 1500 грантов, Мангистауской области - 2000, Туркестанской области - 600, Абайской области - 300, Шымкента - 300, Жетысуской области - 300, Улытауской области - 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.
Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке", - заключили в пресс-службе ведомства.
Напомним, студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии.
04.07.2024, 17:37 131846
В Казахстане Национальная академия наук получила новый статус
Фото: НАН РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Национальная академия наук при президенте РК стала единственной высшей научной организацией в стране, сообщает пресс-служба академии.
Главой государства подписан закон "О науке и технологической политике". Согласно принятому закону РК "О науке и технологической политике" Национальная академия наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан является единственной высшей научной организацией", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что принятие закона позволит Национальной академии наук Республики Казахстан принять активное участие в развитии и укреплении научно-инновационного потенциала страны, обеспечить консолидацию научных сил, развить научную философию и академическую мысль по примеру ведущих зарубежных стран.
Напомним, в апреле стало известно, что правовой статус Национальной академии наук законодательно закрепят в Казахстане.
25.06.2024, 18:54 167431
В Минтруда предложили освободить от службы в армии некоторых выпускников
Фото: МТСЗН РК
Рассказать друзьям
Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова во время заседания правительства предложила освободить от службы в армии некоторых выпускников вузов.
С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки", - заявила Жакупова.
От службы министр предложила освободить представителей следующих специальностей: техник-строитель, горняк-металлург, нефтяник, энергетик, строитель, автомеханик, инженер и другие.
Также Светлана Жакупова сообщила, что в целом с начала года 137 тыс. граждан трудоустроены на субсидируемые государством рабочие места, более 103 тыс. - на свободные вакансии, предоставляемые работодателями, а также порядка 16 тыс. человек направлены на проекты, реализуемые в рамках национальных проектов и отраслевых концепций.
Министр добавила, что по достижении плановых показателей региональных карт занятости самые высокие показатели отмечены в Абайской (53%), Северо-Казахстанской (47%), Кызылординской (45%) и Жамбылской областях (45%), а самые низкие - в Актюбинской области (30%) и Алматы (30%).
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.08.2024, 12:00Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь: возбуждено уголовное дело 04.08.2024, 16:2247176Маск предрек гражданскую войну в Великобритании 04.08.2024, 13:0046956В Алматинской области ребенок погиб от удара током 04.08.2024, 13:4545236Смертельное ДТП в Алматы: полиция возбудила уголовное дело 04.08.2024, 20:3020666Будет ли Казахстан вводить экспортную пошлину на зерновые 31.07.2024, 09:28453226Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 12:58409001Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 13:41406586В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 14:17403811Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 10:34400071Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК 31.07.2024, 09:28453226Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 12:58409001Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 13:41406586В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 14:17403811Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 10:34400071Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?