Как абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок

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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали - Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.





По данным министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.





Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" - 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек)", - проинформировали в Миннауки .





Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.





Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. По поручению главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.





Напомним, наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также для поступающих по программе "Серпін" выделено 3903 гранта. В списке грантов есть и 5000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.