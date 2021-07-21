Министр здравоохранения рассказал, что нужно для возврата к офлайн-обучению в школах

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Вчера министр здравоохранения Алексей Цой в ходе совещания по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране под председательством главы государства сообщил, какие меры необходимо принять для возвращения к офлайн-обучению в школах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, с учетом поручения президента по возврату в новом учебном году к офлайн-обучению в школах министерством проанализированы и адаптированы подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.

Для этого предлагаются следующие меры: 100-процентная вакцинация педагогов; вакцинация школьников старше 12 лет; соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн-обучение); усиление работы психологов и социальных работников; тестирование при наличии симптомов; мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.

Организации образования также должны быть готовы к оперативному переходу на онлайн-обучение, создать безопасные условия для обучения учащихся", - отметил Алексей Цой.

Кроме того, он сообщил, что Министерством здравоохранения определены подходы к долгосрочной стратегии жизни в эпоху пандемии, с вовлечением всех секторов экономики.

Система здравоохранения должна перестроиться на эпиднадзор и мониторинг за тяжелыми и летальными случаями, готовность коечного фонда, лекарств, оперативное производство диагностических тест-систем, лекарств и иммунобиологических препаратов", - сказал министр.

Также бизнес должен на постоянной основе выполнять установленные требования, выстроить систему самоконтроля и обеспечения безопасности для своих клиентов.

Особое внимание будет уделено цифровым технологиям контроля. Это значит, что система Ashyq должна стать обязательным условием для работы всех организаций, а не только для бизнеса", - отметил глава Минздрава.

Алексей Цой проинформировал, что с учетом эпидемиологической ситуации, распространенности Дельта-штамма и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

При пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле - сентябре 2021 года составит около 670 тысяч человек, или в среднем за сутки выше 11 тыс. случаев на пике в августе.

По второму реалистичному сценарию, прогнозное число зарегистрированных случаев в июле - сентябре 2021 года составит около 555 тысяч человек (в среднем за сутки выше 9,0 тыс. случаев на пике в августе).

При оптимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле - сентябре 2021 года составит около 425 тысяч человек (в среднем за сутки выше около 7 тыс. случаев на пике в августе).

Развитие оптимистичного сценария возможно лишь при усилении карантинных мер и росте охвата вакцинацией", - подчеркнул Цой.

На сегодня активно внедряется система Ashyq, в которую вовлечены более 19 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 4 млн пользователей. С момента внедрения Ashyq выявлено 15 544 посетителя с красным и желтым статусами, из них 8272 больных с положительным результатом ПЦР теста и 7272 контактных лица, что позволило предотвратить порядка 50 тыс. новых случаев COVID-19.

По состоянию на 19 июля занятость инфекционных коек по стране составляет 50%, реанимационных коек – 36%. С учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тыс. коек, в резерве остается порядка 21,4 тыс. коек.

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