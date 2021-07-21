Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 июля

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 19 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 499 111 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1282;
в городе Алматы – 629;
в городе Шымкенте – 388;
в Акмолинской области – 180;
в Актюбинской области – 88;
в Алматинской области – 147;
в Атырауской области – 291;
в ВКО – 95;
в Жамбылской области – 116;
в ЗКО – 108;
в Карагандинской области – 690;
в Костанайской области – 133;
в Кызылординской области – 120;
в Мангистауской области – 189;
в Павлодарской области – 179;
в СКО – 94;
в Туркестанской области – 160.
В Казахстане за сутки 2038 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 433 994 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек (60 055 КВИ+ и 1572 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 18 836 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 42 791 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 130 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 244 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 162 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 июля зарегистрировано 5062 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 июля от КВИ скончались 65 человек.
18 июля зафиксированы 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 58 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 58 656, летальных случаев – 3554, выздоровевших – 53 530.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
На 19 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 944 498 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 875 083 человек.
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