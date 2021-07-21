Сводка эпидситуации в Казахстане на 20 июля

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 19 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 499 111 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1282;

в городе Алматы – 629;

в городе Шымкенте – 388;

в Акмолинской области – 180;

в Актюбинской области – 88;

в Алматинской области – 147;

в Атырауской области – 291;

в ВКО – 95;

в Жамбылской области – 116;

в ЗКО – 108;

в Карагандинской области – 690;

в Костанайской области – 133;

в Кызылординской области – 120;

в Мангистауской области – 189;

в Павлодарской области – 179;

в СКО – 94;

в Туркестанской области – 160.

В Казахстане за сутки 2038 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 433 994 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек (60 055 КВИ+ и 1572 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 18 836 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 42 791 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1 130 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 244 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 162 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 июля зарегистрировано 5062 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 июля от КВИ скончались 65 человек.

18 июля зафиксированы 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 58 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 58 656, летальных случаев – 3554, выздоровевших – 53 530.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На 19 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 944 498 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 875 083 человек.

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