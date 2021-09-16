МОН поднял зарплату преподавателям вузов

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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане повысили зарплату преподавателям вузов, подведомственных МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь преподаватели университетов будут получать не менее 200 тыс. тенге в месяц. Оплата труда старшего преподавателя составит не менее 230 тыс. тенге, ассоциированного профессора - 260 тыс. тенге, профессора - 350 тыс. тенге (в национальных вузах - 400 тыс. тенге), сообщает пресс-служба Министерства образования.

Максимальный объем одной ставки теперь не будет превышать 680 часов за учебный год, то есть учебная нагрузка будет снижена. Изменение предназначено для того, чтобы профессорско-преподавательский состав имел больше возможностей и времени для занятия научной деятельностью", - отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

В МОН напомнили, что в сентябре 2019 года оплата труда профессорско-преподавательского состава вузов, подведомственных МОН, была увеличена на 20%, в сентябре 2020 года - еще на 20%. Теперь заработная плата очередной раз повышена, при этом для того, чтобы ее существенно увеличить, установлены минимальный размер оплаты труда и максимальный объем педагогической нагрузки.

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