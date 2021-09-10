В Казахстане повысились стипендии студентов, магистрантов и докторантов

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НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - С 1 сентября этого года повышены стипендии студентов, магистрантов и докторантов казахстанских вузов. Стипендии бакалавров увеличены на 20%, магистрантов и докторантов - на 15%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если перевести в цифры, стипендия бакалавров увеличилась с 26 186 тенге до 31 423 тенге. Студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям, вместо прежних 42 000 тенге теперь будут получать 50 400 тенге. Мы выполнили поручение президента и существенно увеличили стипендию будущих медиков. Вместо 26 186 тенге они будут получать 50 400 тенге. Также напомню, что в январе прошлого года стипендия бакалавров по поручению Главы государства была увеличена на 25%. Фактически за последние два года стипендия студентов бакалавриата увеличена почти в 2 раза", - подчеркнул вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Вместе с тем повышены стипендии магистрантов, докторантов и интернов. Если раньше магистранты получали 66 913 тенге, то теперь их ежемесячная стипендия составляет 76 950 тенге. Стипендия докторантов возросла со 150 000 тенге до 172 500 тенге, интернов - с 47 431 тенге до 59 289 тенге.

Все изменения и дополнения внесены постановлением правительства в правила назначения, выплаты и размеров госстипендий обучающимся вузов, отметили в МОН РК.





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