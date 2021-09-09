Новые правила выплаты стипендий утвердили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Правительство РК утвердило новые правила выплаты стипендий и их размер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Государственная стипендия на первый академический период назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) по государственному образовательному заказу, и выплачивается с 1 сентября ежемесячно до завершения первого академического периода и каникул включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период и каникулы", - говорится в документе .

Обучающимся в рамках первого направления госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" на 2017-2021 годы государственная стипендия выплачивается независимо от результатов экзаменационной сессии.

Студентам, интернам, магистрантам, которые не сдали экзаменационную сессию в сроки, определенные академическим календарем, по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, обучение по академической или кредитной мобильности), руководством организации образования после представления обучающимся подтверждающих документов устанавливаются индивидуальные сроки сдачи промежуточной аттестации (экзаменационной сессии)".

Выплаты госстипендий осуществляются путем зачисления их сумм на текущий счет, открытый в банке по выбору получателя денег, за исключением случаев, когда выплаты стипендий осуществляются через кассу организации в период изготовления платежной карточки или открытия текущего счета в банках второго уровня, а также в случаях отсутствия по месту расположения организации банка второго уровня, их пунктов и устройств по обслуживанию платежных карточек.

Порядок назначения и выплаты государственной стипендии обучающимся автономной организацией образования "Назарбаев Университет" определяется в соответствии с Законом "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд".

Размер ежемесячной государственной стипендии:

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "здравоохранение", - 31 423 тенге;

- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 50 400 тенге;

- студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 50 400 тенге;

- интернам - 59 289 тенге;

- магистрантам - 76 950 тенге;

- магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", - 143 750 тенге;

- докторантам - 172 500 тенге;

- докторантам по направлению подготовки "здравоохранение" - 172 500 тенге;

- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "здравоохранение" - 88 494 тенге;

- магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, - на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 21 787 тенге.

- государственная стипендия студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, - 20 948 тенге.

При этом обучающимся, проживающим в зоне экологического бедствия, устанавливается оплата стипендии с применением коэффициента за проживание в экологически неблагополучных условиях.

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