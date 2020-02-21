МОН решило проблему обучающихся в Китае стипендиатов "Болашак"

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Минобразования и науки Казахстана решило проблему студентов, обучающихся в Китае по программе "Болашак", передает Kazakhstan Today.

Студентам международной программы "Болашак", которые находятся в Казахстане по обстоятельствам непреодолимой силы, произведут начисление ежемесячных сумм расходов на проживание и питание по утвержденному нормативу страны обучения", - сообщил директор департамента международного сотрудничества МОН Еркебулан Боранбаев.

По информации пресс-службы МОН, на прошлой неделе было принято решение внести изменения и дополнения в соответствующий приказ, чтобы помочь студентам. После принятия решения Боранбаев встретился с обучающимися в Китае стипендиатами международной программы "Болашак", которые находятся в Казахстане, и разъяснил ситуацию касательно изменений правил в их пользу.

Действительно, сейчас в Казахстане находятся семь студентов, которые приехали из Китая из-за угрозы коронавируса . Мы с ними на постоянной связи, провели несколько встреч и разъяснили, что в приказ министра от 13 апреля 2012 года - 163 будут внесены изменения и дополнения. После получения официальных уведомлений из вузов о начале или возобновлении учебного процесса планируется приобретение авиабилетов обратно в страну обучения. Решение о том, что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, будет осуществляться выплата стипендии в полном объеме, принято неделю назад", - сказал Еркебулан Боранбаев.

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